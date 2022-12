© Copyright : DR

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a publié, mercredi 21 décembre, la liste des nominés aux 10 catégories représentées aux Oscars 2023. Parmi ceux-ci figure le seul film marocain de la compétition, «Le Bleu du Caftan».

Le Bleu du Caftan, film marocain réalisé en 2022 par Maryam Touzani et qui met en vedette Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Messioui, est l’histoire de Halim, un mâalem de la médina de Salé marié à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans. Le couple vit depuis toujours avec le secret de Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. Mais la maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.

Présenté au Festival de Cannes 2022 dans la catégorie «Un certain regard», Le Bleu du Caftan, qui a remporté le Prix de la Critique internationale (FIPRESCI), figure désormais dans la catégorie du meilleur long-métrage international des Oscars 2023, dont la cérémonie de remise des prix se déroulera le 12 mars prochain à Los Angeles.

Après Omar Killed Me de Roshdy Zem en 2011, c’est la deuxième fois qu’un film marocain est présélectionné dans la catégorie Meilleur long-métrage international et la première fois pour une réalisatrice.

Le deuxième long métrage de Touzani a d'ores et déjà remporté plusieurs prix à l'international, dont le Prix du public au 40ème Festival du cinéma méditerranéen Arte-Mare, le Prix de l'association grecque des critiques de cinéma, ou encore le Prix du public au 28ème Festival international du film d'Athènes.