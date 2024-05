Mehdi Qotbi offre le catalogue de l’exposition «Vieira da Silva-Arpad Szenes» au Président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa, Président du Portugal, recevant des mains de Mehdi Qotbi, président de la FNM, le catalogue de l’exposition «Maria Helena Vieira da Silva et Arpad Szenes. Une histoire d'amour et de peinture», à Lisbonne, le mardi 21 mai 2024.

Lors de son intervention au colloque organisé à Lisbonne à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de l’inauguration du Musée Arpad Szenes-Viera da Silva, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a mis en exergue l’importance de l’artiste Viera da Silva et sa contribution exceptionnelle au rayonnement du paysage artistique contemporain du 20ème siècle, souligne la FNM dans un communiqué.

«J’ai eu le bonheur, grâce à la critique d’art Dora Vallier, de faire sa connaissance. Cette rencontre m’a marqué à jamais. Au point qu’en 2011, lorsque Sa Majesté le Roi m’a confié la responsabilité de la Fondation nationale des musées, je m’étais donné deux objectifs qui m’apparaissaient comme absolument prioritaires: mettre à la portée de chaque Marocain les oeuvres de Picasso, et celles de Vieira Da Silva», a déclaré Mehdi Qotbi dans son allocution.

Il a notamment rappelé l’organisation, en octobre 2023, de l’exposition «Maria Helena Vieira da Silva et Arpad Szenes. Une histoire d’amour et de peinture», au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat. «Cet événement, présenté pour la première fois sur le continent africain, a connu un franc succès auprès des visiteurs», a-t-il précisé.

En marge du colloque de Lisbonne, Mehdi Qotbi a offert le catalogue édité dans le cadre de cette exposition au président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, qui a été émerveillé par la beauté de cet ouvrage, saluant cette coopération culturelle entre le Maroc et le Portugal.

Une exposition conjointe à Rabat, Lisbonne et Madrid

À noter que le président de la FNM a également tenu une réunion de travail avec Dalila Rodrigues, ministre de la Culture du Portugal, en présence de Othmane Bahnini, ambassadeur du Maroc à Lisbonne, et de Carlos Pereira Marques, ambassadeur du Portugal à Rabat.

Dalila Rodrigues, ministre de la Culture du Portugal, entourée de Mehdi Qotbi, président de la FNM, Othmane Bahnini, ambassadeur du Maroc à Lisbonne, et Carlos Pereira Marques, ambassadeur du Portugal à Rabat.

Lors de cette rencontre a été évoqué un possible accompagnement de la FNM dans l’enrichissement de la Cité de la culture africaine-Musée du Continent à Rabat, dont les travaux ont récemment démarré.

La discussion a également exploré le projet d’une exposition conjointe à Rabat, Lisbonne et Madrid. Une initiative qui aurait pour but de mettre en valeur la richesse culturelle des trois pays, en marge de la Coupe du Monde 2030, afin de montrer que la culture est tout aussi présente que le football, poursuit la FNM dans son communiqué, précisant que la ministre portugaise de la Culture a exprimé son enthousiasme pour ce projet prometteur.