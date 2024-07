L’organisation internationale Women in Tech Global s’implante au Maroc

Women in Tech Global, a désigné Ranya Alaoui directrice pays de son antenne au Maroc. Experte en relations institutionnelles et publiques avec une spécialisation au cours des 10 dernières années dans l’industrie technologique, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, elle a collaboré avec plusieurs multinationales et institutions influentes de l’industrie technologique marocaine et africaine.

L’équipe dirigeante inclut également des leaders de la tech marocaine, parmi elles: Sophia Alj, co-fondatrice de Chari qui sera en charge du volet Entrepreneuriat, Aïda Kandil, CEO de MyTindy qui supervisera le volet Empowerment, ou encore Zineb Alaoui Mdaghri, leader engagée dans la transformation digitale des entreprises marocaines et étrangères qui s’occupera du volet Éducation.

«L’implantation de Women in Tech au Maroc marque une étape cruciale pour contribuer à la promotion, le soutien et à la célébration de la nouvelle génération de leaders féminins dans la Tech et les domaines STEM au Maroc. C’est avec beaucoup de sérieux et d’engagement que nous ambitionnons, à titre bénévole, de créer des opportunités et d’impacter positivement à travers notre feuille de route étudiantes, professionnelles et entrepreneures, en collaboration et synergie avec les acteurs Tech nationaux, afin d’ouvrir collectivement la voie à plus de représentation féminine dans ce secteur clef et à fort potentiel» déclare Ranya Alaoui, directrice pays.

Dans le monde, Women in Tech a déjà impacté plus de 395.000 femmes grâce à diverses initiatives: plus de 81.000 à travers des programmes éducatifs et des cours de développement de compétences, plus de 6.000 à travers du coaching de carrière et des compétitions de pitch, plus de 18.000 à travers des programmes d’inclusion sociale et plus de 288.000 à travers des événements et des activités d’advocacy, et l’organisation internationale célèbre annuellement les femmes les plus influentes du secteur par continent, lors des cérémonies régionales «Women In Tech Awards».