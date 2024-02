Après la création d’une association d’amitié, la République dominicaine réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara

«Nous célébrons aujourd’hui ces deux évènements alors que mon pays reconnaît la marocanité du Sahara» a affirmé l’ambassadeur Amaury Justo Duarte dans une déclaration pour Le360. Peu avant, il a présidé une cérémonie de signature d’une convention de coopération entre l’Association d’amitié Maroc-République dominicaine nouvellement créée et le Club diplomatique marocain, respectivement présidés par Abdelmouneim Bounou et Taieb Chaoudri, ex-ambassadeur du Maroc au Pérou.

Cette convention vise à développer le partenariat dans les domaines politique, économique et culturel, ont indiqué les parties concernées.

Amaury Justo Duarte a également rappelé que la République dominicaine n’impose pas de visa d’entrée aux ressortissants marocains, avant d’émettre son souhait de voir la mise en place d’une ligne aérienne directe entre le Maroc et son pays. «Nous allons travailler sur ce projet qui permettra aux nombreux hispanophones du Maroc et d’Europe de joindre la République dominicaine et les Caraïbes via cette ligne», a-t-il assuré.

Lire aussi : La République dominicaine réitère «sa reconnaissance absolue» de la marocanité du Sahara

Il faut rappeler que le 29 juillet 2023, le ministre dominicain des Relations extérieures, Roberto Alvarez, a saisi par lettre son homologue marocain, Nasser Bourita, afin de porter à la très haute connaissance du roi Mohammed VI, au nom du président Luis Abinader, la réaffirmation de la position de son pays concernant «sa reconnaissance absolue de la marocanité du Sahara»,

Soutenant que l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue «la solution réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un accord négocié entre les parties», le ministère des Relations extérieures de la République dominicaine a «considéré favorablement l’ouverture d’un consulat dominicain dans la ville de Dakhla».