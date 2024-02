Entretien. Deux députés français appellent leur pays à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Les députés français Aurélien Pradié et Pierre-Henri Dumont, le 29 février à Rabat.

«La souveraineté du Maroc est ô combien essentielle, c’est la raison pour laquelle j’appelle mon pays à avoir une parole nette, (...) c’est de dire que le Sahara est marocain et qu’il doit bénéficier de la souveraineté pleine et entière du Maroc», a affirmé Aurélien Pradié, député du parti Les Républicains de la circonscription du Lot, dans un entretien avec Le360, ce jeudi à l’occasion d’une visite de travail à Rabat.

Accompagné, lors de cette rencontre, de Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais sous la bannière du même parti, Aurélien Pradié a rappelé que le roi Mohammed VI a insisté en affirmant que la question du Sahara marocain est «une question fondamentale et existentielle».

«Il faut que nous nous sortions de l’ambiguïté (…) Il faut que la France ait une parole claire, je comprends qu’il y ait des étapes à passer, et pour ma part, je souhaite passer cette étape. C’est pourquoi je suis venu au Maroc», a-t-il estimé, ajoutant que «si nous voulons que les relations entre le Royaume du Maroc et la France s’installent à nouveau, il faut un pas, et ce pas passe par la question du Sahara marocain».

Aurélien Pradié a également mis en valeur les réformes entreprises par le Royaume sous l’impulsion du Souverain. «Cela s’appelle se projeter vers l’avenir et concilier la tradition avec la modernité, car la modernité, c’est la prospérité», a-t-il dit.

Pierre-Henri Dumont s’est, lui, arrêté sur la longue amitié et l’estime que la France a pour le Maroc. «Cette visite, qui intervient dans un contexte qui n’est lié à aucune échéance électorale, a pour but de réaffirmer notre attachement à l’amitié entre nos deux peuples, nos deux pays et nos dirigeants», a-t-il fait savoir.

Le parlementaire français a, par ailleurs, exprimé le souhait du parti Les Républicains «de tisser, de consolider le partenariat avec les partis politiques marocains, et c’est la tradition de nos grands leaders, qui avaient des liens personnels avec les uns et les autres».

Sur le leadership du Maroc dans la région, Pierre-Henri Dumont a précisé qu’«aujourd’hui, le Maroc est déjà un pôle de stabilité pour l’ensemble du Maghreb mais également pour l’Afrique, c’est une puissance régionale indéniable».

Les deux députés français ont rencontré, ce jeudi à Rabat, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, avant d’être reçus séparément par des dirigeants du Rassemblement national des indépendants, du Parti authenticité et modernité et du Parti de l’Istiqlal.