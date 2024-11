«Le Sultan bâtisseur: un quart de siècle de chantiers et de dévouement», un livre essentiel sur les réalisations du règne de Mohammed VI, vient de paraître

«Le Sultan bâtisseur: un quart de siècle de chantiers et de dévouement» est un témoignage de l’empreinte singulière du roi Mohammed VI sur la marche de développement du Royaume. (Le360)

Publié aux Editions Bouregreg, ce livre de 314 pages aborde les grandes stratégies et les méga-chantiers lancés durant les premières 25 années du règne du roi Mohammed VI, relevant que le Maroc, grâce à un style managérial propre et unique à son Souverain, a initié de nombreux projets dont les réalisations se sont concrétisées progressivement.

Dans la présentation de son œuvre, Chihab souligne «le dévouement inconditionnel et constant d’un sultan bâtisseur pour la prospérité d’un Royaume, certes dépourvu de ressources naturelles mais doté d’un peuple riche de sa diversité unifiée, de ses valeurs universelles et de son lien indéfectible avec son Roi».

Année après année, poursuit l’auteur, le Royaume a changé de visage en alliant harmonieusement ses précieuses traditions à sa quête incessante de progrès et de modernité.

Ce livre est loin d’être un bilan exhaustif de règne, «il en est pourtant un indice précieux qui émane d’un sentiment citoyen de reconnaissance», estime de son côté Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, dans la préface.

De l’avis de Toufiq, «le substrat du bilan réel, matériel et culturel de ce règne est fait d’attachement et d’abnégation qu’il faut étayer par des données sûres et qu’il est toujours utile de rappeler aux gens».

Sur ce registre, il évoque «la légitimité du pouvoir marocain» comme un aspect fondamental du régime monarchique, soulignant que les obligations du Commandeur des croyants consistent à protéger la religion et la vie des gens, garantir l’ordre public, la dignité et les moyens de subsistance de la population.

Les chantiers et les réalisations, fait-il observer, mettent en exergue l’œuvre «d’un Souverain qui s’est investi intensément dans une histoire d’amour pour son pays».

Le livre s’articule autour de huit chapitres consacrés aux chantiers initiés par le Roi: la démocratie en marche, la consolidation de l’unité nationale, le rééquilibrage social, la croissance économique, les infrastructures de transport, les infrastructures de base qualifiées pour les agglomérations de demain, la garantie d’un avenir meilleur et la consolidation de l’identité nationale.

Youssef Chihab est docteur en sociologie politique et politique comparée à l’Institut des sciences sociales du politique à l’Université Paris Ouest Nanterre.