Le concert du rappeur Ninho n’aura finalement pas lieu au complexe Mohammed V à Casablanca

Prévu le samedi 24 juin dans l’enceinte du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le concert du rappeur français Ninho n’aura finalement pas lieu, du moins pas à la date prévue, ni sur le lieu décidé. En effet, sur les réseaux sociaux, les organisateurs de l’événement parlent d’un «report», et non pas d’une «annulation».

«Pour des raisons de sécurité et après le fort engouement pour le retour de Ninho au Maroc, nous avons décidé de reporter et délocaliser l’événement afin d’attirer davantage de participants et vous offrir une expérience inédite et forte en émotions», peut-on lire sur le compte Instagram de Mimsevents, la société de production derrière le spectacle.

Contacté par Le360, Amine Elabied, directeur de Mimsevents, explique que des raisons de sécurité auraient été invoquées par le pacha Mohammed Dawabi, chef de l’arrondissement urbain du Maârif, pour motiver la décision d’interdiction… tombée dès le 25 mai.

Une question s’impose alors: pourquoi les organisateurs ont-ils attendu la date du 17 juin pour annoncer l’impossibilité de la tenue du concert au Complexe Mohammed V et son report? Et pourquoi la plateforme de billetterie Ticket.ma a continué à proposer les tickets à la vente jusqu’au 19 juin?

Une interdiction «officieuse»

«Nous n’avons pas été informés de manière officielle du refus des autorités. Nous n’avons eu vent de cette interdiction que par une sorte de bouche à oreille», affirme Amine Elabied, assurant que la location du Complexe Mohammed V pour l’événement était bouclée depuis le mois de janvier 2023, moyennant un paiement de 85.000 dirhams.

«Nous n’avions pas d’autorisation écrite, mais nous avons obtenu l’accord du directeur du Complexe, et nous avons payé la location depuis janvier 2023. Nous avons suivi la même procédure que l’année dernière, lorsque nous avions organisé le concert du même artiste, dans ce même espace», poursuit le patron de Mimsevents.

Ninho, un dommage collatéral?

Pour ce dernier, l’interdiction du concert de Ninho a été motivée par la virulente campagne de boycott du spectacle de Booba, prévu pour le 21 juin au même Complexe sportif casablancais, et qui a fini par être annulé. «Il est vrai que Ninho n’a pas été la cible d’une campagne de boycott, mais je pense quand même qu’il est une sorte de dommage collatéral», argumente-t-il.

De son côté, Benaïssa Boujnouni, directeur du complexe Mohammed V, botte en touche. Dans une déclaration pour Le360, il décline toute responsabilité, affirmant que le concert a été reporté et non pas annulé, et surtout que la décision prise n’était pas de son ressort, puisqu’elle relève du Département de l’Intérieur.

2.000 billets vendus, entre 500 et 1.000 dirhams

Dans tous les cas, le problème reste entier pour les 2.000 personnes qui ont acheté les billets du concert du 24 juin, à des prix variant de 500 à 1.000 dirhams pièce. Après accord avec l’artiste et son management, qui ont accepté de proposer une autre date, les organisateurs ont suggéré deux options pour résoudre la question.

«Les tickets achetés pourront être utilisés pour le futur concert, qui sera délocalisé à Rabat ou à Marrakech. Mais les personnes qui le souhaitent peuvent toujours être remboursées», précise le directeur de Mimsevent, qui déclare au passage qu’en attendant les autorisations définitives, le concert aura lieu dans un espace en plein air dans l’une des deux villes: à Rabat au cours du mois de juillet, ou à Marrakech début août.

En attendant qu’une nouvelle date et un nouveau lieu soient éventuellement fixés, les fans de Ninho devront prendre leur mal en patience. Avec dans leurs AirPods ce couplet d’un freestyle où il chante : «J’ai pas le temps d’attendre le déluge».