Le chanteur et compositeur Mohcine Jamal s’est éteint à l’âge de 76 ans

Le chanteur et compositeur marocain Mohcine Jamal est décédé ce lundi 21 avril à l’âge de 76 ans, dans une clinique de Tanger, des suites d’une longue maladie. Auteur de la célèbre chanson «Zine F’Talattine», il laisse derrière lui un répertoire musical riche et varié, fruit de plus de plus de quarante ans de carrière.

Parmi ses titres les plus mémorables, on retiendra aussi «Akid Akid», «Sma’ lia Nwssik», «A’younek Qalou Liya», «Ya El Ghadi F’Tariq Moulay Abdelssalam» ou encore «Hadi Snin», des œuvres qui ont marqué plusieurs générations de mélomanes.

Né à Tanger en 1948, Mohcine Jamal a grandi dans un environnement artistique qui fut propice à l’éclosion de son talent. Il a débuté sa carrière en 1983, se distinguant rapidement par sa maîtrise du oud et son attachement profond au patrimoine musical marocain.

Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec des noms majeurs de la musique marocaine, dont qu’Abdelwahab Doukkali, Abdelhadi Belkhayat, Latifa Raâfat ou encore les regrettés Mohamed El Hayani et Naïma Samih. Il a également travaillé avec de grands compositeurs, dont feus Abdessalam Amer et Abderrahim Sekkat.

Mohcine Jamal restera dans les mémoires comme l’une des figures emblématiques de la chanson marocaine, alliant avec un talent rare tradition et modernité, autant dans ses compositions que dans ses interprétations.