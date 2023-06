Le beau et sacré Farid Ghannam raconte comment il est habité par tagnaouite

Farid Ghannam a commencé sa carrière dans la musique Gnaoua. Aprés son succès à l’émission The Voice, l’artiste s’est fait connaître au Maroc en tant que chanteur de Raï où il a fait ses preuves. Son spectacle purement gnaoui au festival d’Essaouira, est-ce un retour?

«Je n’ai jamais quitté tagnaouite. J’ai beaucoup travaillé à l’étranger, j’ai effectué plusieurs tournées hors Maroc et c’est pour cette raison que le public marocain pense que je ne m’intéresse plus à cette musique dans laquelle je baigne depuis l’âge de 11 ans» affirme ce chanteur qui a fondé le groupe de gnawa-fusion «Mayara band» en 2007.

Lire aussi : Festival Gnaoua 2023: revivez les temps forts de la cérémonie d’ouverture

«La plupart des membres du groupe vit à l’étranger et n’exerce plus la musique c’est donc difficile de remettre cette formation sur les rails, mais peut-être que je pourrais convaincre quelques musiciens à me rejoindre sur scène un jour...» explique Farid Ghannam qui regrette que les tremplins pour la musique sacrée et soufie ne soient pas nombreux au Maroc. «A part le festival Gnaoua et le festival de Fès, il n’y a pas de scène consacrée à ce genre de musique» poursuit l’artiste.

Dans son message aux jeunes, Farid Ghannam conseille aux jeunes de toujours relever des défis pour réaliser des objectifs.