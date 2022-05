© Copyright : DR

Samir Sabri n'est plus. Alors qu'il s'apprêtait à subir une opération à cœur ouvert, l'acteur égyptien a tiré sa révérence, ce vendredi 20 mai 2022, dans un hôtel au Caire, après une longue maladie. Il avait 85 ans.

Selon plusieurs médias égyptiens, le célèbre acteur égyptien, Samir Sabri, décédé ce vendredi 20 mai 2022 dans un hôtel du Caire, souffrait dernièrement de plusieurs problèmes de santé et s’apprêtait à subir une opération à cœur ouvert.

Il avait quitté l’hôpital après les vacances de l’aid al-Fitr et en attendant d’y retourner, il s’était installé dans un établissement hôtelier de la capitale égyptienne, afin d'y prendre un peu de repos.

Ces mêmes médias rapportent que l’acteur, âgé de 85 ans, s’est éteint subitement ce vendredi en début d’après-midi.

Le regretté, laissant la scène culturelle et artistique du monde arabe en deuil, est connu pour avoir interprété plusieurs rôles au cinéma et à la télévision. Il avait plusieurs cordes à son arc. Samir Sabri était un artiste complet sachant à la fois jouer, chanter et animer des émissions à la télévision égyptienne.

Parlant plusieurs langues étrangères et maîtrisant parfaitement l’anglais, Samir Sabri était à l’affiche de Hadrat Al Motaham Aby, de Valentino, de Ya Ward Man Yeshterek. Et la liste est encore longue, à l'image de la belle carrière de cet acteur prolifique.