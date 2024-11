La Biennale de Dakar met le design marocain à l’honneur

Invité parmi des talents internationaux à la Biennale de Dakar, événement majeur de la scène artistique africaine, Hicham Lahlou, figure de proue du design marocain et l’un des porte-drapeaux du design d’Afrique et de sa diaspora, participe à une exposition consacrée au design dans le cadre du Programme officiel «IN».

Le designer, qui prend part à cet événement aux côtés d’autres artistes marocains, y présente deux œuvres inédites: la théière «Zaha», hommage à la défunte architecte Zaha Hadid, et le fauteuil «Emerald», spécialement créé pour l’événement, mêlant maroquinerie de luxe et laiton de haute facture, à mi-chemin entre sculpture, architecture et design, et réalisé par des maîtres artisans de Fès.

Dans une déclaration à la MAP, Hicham Lahlou souligne que ces œuvres expriment l’attachement au patrimoine culturel marocain et la capacité du designer à repousser les limites de la création.

Les œuvres exposées sont une contribution pour faire rayonner le design africain sur la scène mondiale aux côtés de talents internationaux tels que Cheick Diallo, Bibi Seck Fatimata Ly ou Jean Servais Somian, a-t-il ajouté, notant que cette exposition collective est l’occasion de découvrir la diversité des expressions artistiques du continent et de célébrer la richesse de son patrimoine.

Ce retour à la Biennale de Dakar marque une étape importante dans la carrière de Hicham Lahlou, qui s’apprête à célébrer ses 30 ans de création en 2025. Reconnu à l’échelle internationale pour son travail, le designer marocain est un fervent défenseur des valeurs de l’artisanat et de l’innovation marocaine. Plusieurs de ses créations font partie de collections permanentes de musées prestigieux, tel le Victoria & Albert Museum de Londres.

La Biennale d’art africain contemporain de Dakar est le plus grand et le plus ancien événement de son genre dans le continent africain. Elle est également la plus ancienne Biennale africaine de création artistique contemporaine et le premier événement à s’être donné pour mission de promouvoir le design africain.

Près de 3.000 artistes y ont été invités et près de 400.000 visiteurs sont attendus à cet événement qui se tient jusqu’au 7 décembre, pour découvrir le meilleur de l’art africain et de la diaspora à travers des centaines de manifestations culturelles dans le «IN» et le «Off», alliant peinture, sculpture, design, installations et performances. Un total de 58 artistes d’Afrique et de la diaspora ont été sélectionnés pour l’exposition internationale qu’abrite l’ancien Palais de la justice dans la capitale sénégalaise.

Sous la direction artistique de Salimata Diop, critique d’art et commissaire d’exposition, la Biennale de Dakar, créée en 1992 et placée cette année sous le thème «The Wake, l’éveil, le sillage, Xall wi», met à l’honneur les États-Unis et le Cap-Vert.

L’événement a été inauguré le jeudi 7 novembre par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a rendu un vibrant hommage aux «défunts artistes qui ont marqué de par leurs empreintes indélébiles l’organisation de la Biennale de l’art africain contemporain».