Jazzablanca en ville: une programmation gratuite au Parc de la ligue arabe

Une nouvelle scène vient de faire son entrée pour la première fois dans la programmation du festival Jazzablanca. Nouveau souffle investit ainsi le Parc de la Ligue Arabe en proposant quatre concerts gratuits en plein air avec au menu: Arabe Daraa Tribes, Mehdi Qamoum, Anas Chlih Quintet et Soukaina Fahsi. Un rendez-vous musical inédit au cœur de Casablanca, dans le cadre de la 18ème édition du festival.

Jazzablanca poursuit son ambition d’ancrer la musique dans l’espace public et d’en faire un lieu de partage, d’expression et de découverte. La nouvelle scène s’installera au Parc de la ligue arabe les vendredis 4 et 11, ainsi que les samedis 5 et 12 juillet, offrant une série de concerts gratuits dans un cadre verdoyant et central, au coucher du soleil.

Cette année, le festival repense sa programmation publique en misant sur la proximité et la qualité d’écoute. Avec un format intimiste et une ambiance conviviale, Nouveau Souffle met à l’honneur quatre artistes ou formations qui incarnent le renouveau de la scène musicale marocaine, entre desert blues, gnaoua, jazz et soul.

Le programme:

4 juillet: Daraa Tribes ouvrira les festivités. Issus de la vallée du Drâa, les membres du groupe – originaires de différentes tribus du Sud marocain – fusionnent rythmes sahariens, blues du désert et énergie rock dans une fresque sonore unique.

5 juillet: Mehdi Qamoum (alias MediCament) proposera une performance envoûtante. Armé de son guembri électrique à quatre cordes, il revisite les traditions gnaoua et berbères à travers une fusion jazz, funk et world profondément humaine.

11 juillet: Anas Chlih Quintet fera vibrer le public avec un jazz marocain créatif, porté par une formation mêlant instruments traditionnels et contemporains, dans une exploration raffinée des multiples visages de la culture musicale locale.

12 juillet: Soukaina Fahsi clôturera cette série de concerts avec sa voix intense et ses compositions puissantes, revisitant les grands classiques marocains – de Kharboucha à ses propres textes – dans une esthétique influencée par le flamenco, le jazz et les musiques africaines.

En parallèle, Jazzablanca animera les artères emblématiques de Casablanca avec une fanfare itinérante menée par le tromboniste et chanteur américain Glen David Andrews. Inspirée de l’esprit festif de La Nouvelle-Orléans, cette formation déambulera les jeudis 3 et 10, vendredis 4 et 11, et samedis 5 et 12 juillet, entre la Corniche d’El Hank, le centre-ville et Aïn Diab.