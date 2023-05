Hassan Darsi et les 25 ans de «La Source du Lion»

L’association La Source du Lion est née en 1995 au quartier Aïn Sebaa à Casablanca. C’est dans cette zone industrielle, et plus précisément au sein de l’école Victor Hugo, où Hassan Darsi, artiste performer, a commencé son projet de passerelles artistiques. Comment transformer l’espace urbain, social en un lieu d’art, de rencontres et d’échanges? C’est la question au coeur de la réflexion et de l’oeuvre de cet artiste iconoclaste défendant un art nomade et engagé.

Au fil des ans et des expériences, Darsi s’est taillé une place de choix dans l’univers artistique et culturel marocain. Et cela dure depuis plus de 25 ans.

Lauréat du Prix Impact 2022

Cette régularité et cette constance lui ont valu la reconnaissance de la Fondation hollandaise Prince Clauss, qui lui a décerné le prix Impact en 2022. Un an plus tard, plus précisément les 18 et 19 mai derniers, la même entité a organisé, en collaboration avec La Source du Lion, deux après-midi de rencontres dans le cadre de ses «Mobile Labs», au sein de l’espace culturel alternatif Think art, créé par Salma Lahlou et situé sur le boulevard Zerktouni à Casablanca.

Et c’est la table ronde sur les espaces artistiques et culturels et leurs relations avec la ville, avec la participation du romancier Driss Ksikes, du commissaire d’exposition Abdellah Kerroum, fondateur de l’appartement 22 à Rabat, du peintre et romancier Mahi Binebine, fondateur du centre culturel Les étoiles de Sidi Moumen, qui a inauguré le programme du Mobile Lab 2023 de la Fondation Prince Claus.

Faire déborder l’action sur son environnement

Les participants à cette rencontre ont tous un point en commun. «Nous tous, ici présents, fonctionnons par débordement. On fait déborder nos actions sur des environnements qui ne sont pas obligatoires ou nécessaires à notre fait artistique», déclare Hassan Darsi pour Le360. «Tout au long de notre travail, nous avons tous ce désir de voir que ce qu’on fait peut générer, en plus d’une esthétique, un certain bien-être social», poursuit-il.

De son côté, l’artiste et éditrice Martine Derin, souligne que la démarche de Hassan Darsi consiste à amener de l’art dans l’espace public et d’y créer des interactions. C’est ce qui est passé en revue dans l’ouvrage qu’elle a dirigé et publié, intitulé «La Source du Lion, de 1 à Z».