FIFM 2024: Monica Bellucci incarne Maria Callas et partage son expérience à Marrakech

Un nom prestigieux s’ajoute à la liste des invités du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se tiendra du 29 novembre au 7 décembre 2024. L’actrice italienne Monica Bellucci honorera le festival de sa présence pour échanger, avec le public, autour de son dernier film documentaire «Maria Callas, Monica Bellucci: une rencontre». Ce documentaire, réalisé par le cinéaste grec Yannis Dimolitsas, sera présenté dans la section «11ème Continent» du festival, et projeté le dimanche 1er décembre à 17 heures, à l’auditorium du Musée Yves Saint Laurent.

Ce film captivant propose une immersion dans l’univers de Maria Callas, figure emblématique de l’opéra, incarnée par Monica Bellucci. À travers des archives inédites, des lettres personnelles et des images rares, le réalisateur dresse un portrait émouvant de la diva, retraçant son parcours, des débuts modestes à New York jusqu’à sa consécration sur les scènes les plus prestigieuses.

Lire aussi : FIFM 2024: des grands noms du cinéma mondial annoncés dans le programme «Conversations»

La rencontre entre Maria Callas et Monica Bellucci transcende les époques et les frontières artistiques, créant un pont intemporel entre deux femmes profondément dévouées à leur art. Plus qu’une simple biographie, Monica Bellucci explore les recoins les plus intimes de la vie de la diva et de son âme, déployant toute la complexité d’une artiste qui a marqué l’histoire de l’opéra.

À travers la voix douce et la présence magnétique de Bellucci, le film révèle l’humanité vibrante derrière la légende, une humanité souvent dissimulée sous les éclats d’une carrière flamboyante. Maria Callas, au-delà des scènes illuminées, apparaît dans toute sa vulnérabilité, ses amours tourmentées et ses sacrifices personnels. Ce film met en lumière cette femme qui, malgré les douleurs et les déceptions, a su sublimer ses épreuves pour offrir au monde une beauté intemporelle, traduisant en musique l’intensité de ses émotions.