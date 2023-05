FICAK: le long métrage kenyan «Shimoni» remporte le Grand Prix «Ousmane Sembene»

Le Grand Prix pour la longue bande narrative « Ousmane Sembene » de la 23ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) a été décerné au film kenyan « Shimoni » de sa réalisatrice Angela Wanjiku wamai. C’est ce qu’a a annoncé, dans la soirée du samedi 13 mai, le jury de la compétition officielle longs-métrages, lors de la cérémonie de clôture tenue au complexe culturel de Khouribga. Ce long métrage de 97 minutes raconte l’histoire de Geoffrey, un enseignant de 35 ans récemment libéré de prison, qui doit refaire sa vie à Shimoni, un paisible village de la campagne kényane et affronter ainsi les cauchemars de son passé.

Il s’agit d’une histoire de crime, de punition, de traumatisme et de rédemption.Le prix du jury « Nour Eddine Saïl » a été attribué au film marocain « L’oasis des eaux gelées » du réalisateur Raouf Sebbahi, alors que le film égyptien «19B » du réalisateur Ahmed Abdalla a remporté le prix de la meilleure réalisation. Le prix du meilleur scénario « Samir Farid » est revenu au film camerounais «Sadrack» du réalisateur Narcisse wandji, tandis que le prix du 1er rôle masculin « Mohamed Bastaoui » a été attribué à l’acteur Sayed Ragab pour son interprétation dans le film égyptien « 19B ».

La jeune comédienne camerounaise Nimo Loveline a remporté le prix du 1er rôle féminin «Amina Rachid» pour son rôle dans le film « La Plantation des planteurs », alors que la mention spéciale a été remise à l’actrice Fatma Nacer pour son rôle dans le film « Jallal Dine ».

Dans la catégorie du court-métrage, le Grand prix du festival « Najib Ayyed » a été remporté par le film « Ziwa » de l’Ougandais Samuel Tebadeke. Cette pellicule relate l’histoire de Amina qui veut se réconcilier avec son mari mourant, lorsqu’une femme plus jeune dont il était épris débarque pour le reconquérir. Amina élabore ainsi un plan pour arrêter cette femme dans son élan.Le prix du jury « Paulin Soumanou Vieyra » a été décerné à l’égyptienne Marwa El Sharkawy pour son court-métrage « Dear ward », alors que la Mention spéciale a été attribuée au réalisateur sénégalais Abdoulaye Sow pour son film « Kipou » ainsi qu’au réalisateur tunisien Elyes Jeridi pour son film « Fabula ».

Hommage à l’acteur et comédien marocain Bachir Ouakine

Par la même occasion, le Prix « Don Quichotte », décerné par la Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc, est revenu au film marocain « Jallal Dine » du réalisateur Hassan Benjelloun, alors que la Mention spéciale a été attribuée au film guinéen « Le courage en plus» de Billy Touré et Laurent Chevallier.Le prix de la critique de cinéma Africaine a été remis au réalisateur marocain Raouf Sebbahi pour son long métrage «L’oasis des eaux gelées», alors que la Mention spéciale a été attribué au réalisateur égyptien Ahmed Abdalla pour son film « 19B ». Lors de la cérémonie de clôture, un vibrant hommage a été rendu à l’acteur et comédien marocain Bachir Ouakine, pour son riche parcours et ses contributions dans la production cinématographique nationale.

Le jury de la compétition long métrage était présidé par le cinéaste burkinabé Meda Stanilsas Bemile. Il a été accompagné par Fayza Hindawia (Egypte), Nawfal Baraoui (Maroc), Pedro Simao Claudio (Angola) et Désiré Begro (Côte d’Ivoire).Quant au jury de la compétition court métrage, organisée pour la première fois de l’histoire du Festival, il a été présidé par l’actrice marocaine Salima Ben Moumen. Il comprenait Fadonougbo Aolo Sétondji Dimitri (Bénin) et Przybyl Catherine Sylvie Monique (France).

Cette édition qui s’est déroulée du 6 au 13 mai, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en compétition 12 longs-métrages réalisés par des cinéastes de dix pays africains ainsi que 15 courts-métrages représentant 13 pays du continent.