Festival international du film de Marrakech 2024: Thomas Vinterberg préside le jury

On connaît la personnalité qui présidera la prochaine édition du Festival international du film de Marrakech prévue du 29 novembre au 7 décembre 2024. «Présider le jury du festival est un immense privilège et un honneur. Dans un monde en constante mutation, de plus en plus divisé, des festivals tels que celui de Marrakech ouvrent une fenêtre précieuse sur une grande variété de cultures. Les films parviennent à décrire l’inexplicable, à nous faire comprendre l’inacceptable. Et en ce moment, il y a tant de choses que nous avons besoin de comprendre», a déclaré ce réalisateur oscarisé à l’annonce de sa nomination.

Depuis son entrée remarquée sur la scène du cinéma mondial avec Festen (1998) qui lui a valu le prix du jury du festival de Cannes à 28 ans à peine, Thomas Vinterberg est devenu l’un des cinéastes européens les plus célébrés de notre époque. Auteur d’une œuvre audacieuse qui n’hésite pas à questionner et à mettre à nu les côtés sombres de l’être humain, Vinterberg réussit à se réinventer et à surprendre à chacun de ses films.

Premier cinéaste danois nommé à l’oscar du Meilleur réalisateur

Né le 19 mai 1969, Thomas Vinterberg vit à Copenhague, au Danemark. Il a été le premier cinéaste danois nommé à l’Oscar du Meilleur réalisateur pour son film Drunk (2020). Il a par la suite remporté un Oscar, un BAFTA, un César et quatre European Film Awards pour ce drame à succès, révélé en sélection officielle à Cannes, puis sélectionné aux festivals de Toronto et de San Sebastián.

Thomas Vinterberg a été formé à l’École nationale de cinéma du Danemark. En 1993, son film de fin d’études, Last Round, lui a valu de nombreux prix et une nomination aux Student Academy Awards. Puis, son court métrage The Boy Who Walked (1995), a remporté plusieurs prix du public, notamment au festival de Clermont-Ferrand. Il a par la suite réalisé son premier long-métrage, Les Héros, en 1996.

Lire aussi : FIFM 2023: «La mère de tous les mensonges», d’Asmae El Moudir, décroche l’Étoile d’or

C’est en 1995 que Thomas Vinterberg et Lars von Trier ont rédigé le manifeste du Dogme 95. En 1998, Vinterberg réalise Festen, premier film de ce mouvement qui, en plus du prix cannois, a reçu le Prix Fassbinder aux European Film Awards, le Prix du meilleur film en langue étrangère au Los Angeles Film Critics Circle et au New York Film Critics Circle, ainsi que de nombreux autres prix dans le monde entier.

En 2008, Vinterberg, von Trier et leurs «frères de Dogme» Kristian Levring et Soren Kragh-Jacobsen, ont reçu un Prix d’honneur aux European Film Awards pour une contribution européenne exceptionnelle au cinéma mondial. Vinterberg tourne ensuite deux films en langue anglaise salués par la critique, It’s All About Love (2003), avec Joaquin Phoenix, Claire Danes et Sean Penn, et Dear Wendy (2005), écrit par Lars von Trier et interprété par Jamie Bell. En 2007, il revient à sa langue natale avec When a Man Comes Home, suivi de Submarino (2010).

En tandem avec Mads Mikkelsen

En 2012, Vinterberg a réalisé La Chasse, avec Mads Mikkelsen, nommé pour l’Oscar et le Golden Globe du Meilleur film en langue étrangère et lauréat du British Independent Film Award du meilleur film international indépendant. Pour son rôle dans ce film, Mads Mikkelsen a remporté le prix d’interprétation masculine au festival de Cannes. En 2015, Vinterberg a réalisé Loin de la foule déchaînée, avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts et Michael Sheen. En 2016, il a écrit et réalisé La Communauté, qui a remporté un European Film Award et un Vilnius International Film Award, et a valu à Trine Dyrholm l’Ours d’argent de la meilleure actrice à la Berlinale.

Thomas Vinterberg a également écrit et mis en scène des pièces de théâtre saluées par la critique, pour la scène nationale du Burgtheater de Vienne en Autriche, et qui ont été jouées à guichets fermés dans toute l’Europe. Il a par ailleurs réalisé des vidéoclips pour des groupes tels que Blur et Metallica.