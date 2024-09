Festival international du film de femmes de Salé: le film finlandais «Jeʹvida» décroche le Grand Prix

Clap de fin pour la 17ème édition du Festival international du film de femmes de Salé. Et c’est le film «Je’vida», de la réalisatrice finlandaise Katja Gauriloff qui a remporté le Grand Prix. Le film, qui a été primé par un jury présidé par la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, aborde une grande thématique d’actualité, celle de la protection de la diversité culturelle incarnée par le patrimoine des peuples autochtones.

À travers l’histoire du personnage de Je’vida, le film immerge le public dans le quotidien d’une communauté linguistique et culturelle au nord de la Finlande, menacée de disparaître après avoir été soumise à des politiques d’assimilation forcée.

Pour la suite du Palmarès, le film «Animal», de la réalisatrice grecque Sofia Exarchou, a décroché le Prix du jury et celui du meilleur rôle féminin, décerné à l’actrice Dímitra Vlagopoúlou.

Lire aussi : «Triple A» de Jihane El Bahhar en compétition officielle au Festival international du film d’Alexandrie

Le Prix du meilleur rôle masculin a été obtenu par l’acteur marocain Khalil Oubaaqa, pour son rôle dans le film «Triple A», de la réalisatrice marocaine Jihane El Bahar qui a également reporté le Prix de l’autre rive.

Le Prix de la première œuvre a, quant à lui, été attribué à «Good One» de India Donaldson, tandis que la «Langue étrangère» de la réalisatrice française Claire Burger a reçu une mention spéciale du jury.

S’agissant de la catégorie des films documentaires, le Grand Prix a été remporté par «L’Homme-Vertige», de Malaury Eloi Paisley, alors qu’une mention spéciale a été attribuée au film «The Empty Grave», d’Agnes Lisa Wegner et Cece Mlay.

Par ailleurs, «Sahari, Slem Wesaa», du réalisateur marocain Moulay Taieb Bouhanana a glané le Prix du public pour la catégorie du long-métrage, alors que le Prix du public pour le court-métrage est revenu à «What else grows on the palm of your hand?» de Dhiaa Biya.