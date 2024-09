«Triple A» de Jihane El Bahhar en compétition officielle au Festival international du film d’Alexandrie

«Triple A» de Jihane El Bahhar est dans la sélection officielle de la 40ème édition du Festival international du film d’Alexandrie prévu du 1er au 5 octobre. Ce film, toujours projeté dans les salles de cinéma, représente le Maroc dans la compétition longs métrages des pays méditerranéens et dans la compétition des longs métrages arabes portant le nom de «Nour El Sherif».

Cette sélection vient couronner le parcours du film, qui a participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux, confirmant ainsi sa place parmi les œuvres cinématographiques marocaines les plus marquantes, reflétant des enjeux sociétaux cruciaux avec une vision artistique novatrice.

La participation de «Triple A» à la compétition officielle du Festival international du film d’Alexandrie constitue une étape importante dans le parcours du film, qui concourt dans sa catégorie avec 12 films provenant de 9 pays. Ce festival, l’un des événements cinématographiques les plus prestigieux de la région, rassemble 15 pays étrangers et 11 pays arabes. Il a pour but de mettre en lumière les productions cinématographiques des pays méditerranéens et autres, tout en offrant une plateforme d’échange culturel et artistique entre les réalisateurs et créateurs de ces nations.

«Triple A» est un drame qui mêle sérieux et satire pour offrir une perspective artistique audacieuse sur les questions de marginalisation sociale et économique.

Le film raconte l’histoire de personnages vivant en marge de la société, cherchant à échapper à leurs conditions difficiles et à réaliser leurs ambitions malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Il présente trois histoires d’amour entrelacées, où les destins des protagonistes se croisent de manière inattendue, révélant les obstacles sociaux et économiques auxquels ils font face. Le film offre ainsi une vision profonde des enjeux humains et sociaux.

Depuis sa première projection, «Triple A» a su capter l’attention des critiques et du public, recueillant des éloges pour sa puissance dramatique et son traitement unique de sujets sensibles avec une approche cinématographique distinctive. Le film a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux et locaux prestigieux, consolidant ainsi sa position en tant que l’une des productions cinématographiques marocaines les plus remarquables de cette année.

Lire aussi : Jihane El Bahhar nous dit tout sur «Triple A», dont la sortie est prévue en 2024

«Triple A» est également en compétition officielle au Festival international du film de femmes de Salé, abordant les questions de marginalisation et d’ambition sous un angle féminin, reflétant la vision de la réalisatrice Jihane El Bahhar. Le film a également été bien accueilli par le public marocain, qui s’est identifié à ses personnages et à l’histoire, miroir de leur propre réalité.

Le film est porté par des performances puissantes de stars du cinéma marocain, avec la brillante Majdouline Idrissi dans le rôle principal, accompagnée du célèbre acteur Aziz Dadas. D’autres figures du cinéma marocain, telles que Hind Benjebbara, Khalil Oubaaqa, Fatima Zahra Bennacer et Abdellatif Chaouki, ont également contribué à cette œuvre, offrant des performances intenses qui reflètent la complexité psychologique et sociale des personnages.