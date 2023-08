Festival international du film d’Amman: le Maroc en force

Les films marocains en lice sont «Reines» de Yasmine Benkirane et «A Summer in Boujad» d’Omar Mouldouira, en lice pour le grand prix (Black Iris Award) de la catégorie des longs-métrages narratifs, et «Broken Mirrors» d’Othmane Saadouni et «Fragments From Heaven» d’Adnane Baraka dans la catégorie des longs-métrages documentaires.

Le programme comprend également une série de films sélectionnés pour le grand prix du meilleur court-métrage, un concours international (prix du public), les sections «Pleins feux sur les courts-métrages jordaniens» et «Rendez-vous franco-arabe», ainsi que des master class, des séminaires et des rencontres-débats avec les réalisateurs des films et des professionnels du cinéma.

Le jury de la catégorie des longs-métrages narratifs est composé du producteur espagnol Andres Vicente Gomez, l’acteur jordanien Eyad Nassar et l’artiste égyptienne Bushra Rozza, alors que le jury des longs-métrages documentaires comprend la productrice et réalisatrice germano-libanaise Monika Borgmann, le monteur jordanien Eyad Hamam et le cinéaste libanais Nezar Andary.

Les longs-métrages documentaires arabes concourent également cette année pour le prix FIPRESCI, destiné à promouvoir les talents émergents du 7è art.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle a été marquée par la projection du film palestinien «Un week-end à Gaza» de Basil Khalil.

Organisé sous l’égide de la Commission royale jordanienne du film, le Festival international du film d’Amman constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux. Toutes les œuvres retenues sont produites en 2022 ou 2023.