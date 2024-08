Fès: le retard des travaux de réhabilitation du complexe culturel Al Houria se transforme en crise locale

L’arrêt des travaux de réhabilitation du complexe culturel Al Houria de Fès depuis quatre ans suscite la colère auprès des acteurs culturels de la ville. Tous, demeurent dans l’ignorance quant au sort de ce chantier et aux raisons de son blocage. Ils s’activent à trouver un nouveau lieu pour organiser leurs activités.

Malgré les fonds considérables alloués à sa rénovation, le complexe culturel Al Houria présente un état de délabrement avancé: fenêtres brisées, portes fracassées et façade extérieure qui tombe en ruine. Non seulement le projet souffre d’un déficit de financement, mais il semble également manquer d’une stratégie efficace pour sa gestion, sans que quiconque parmi les responsables municipaux ne daigne fournir le début d’une explication claire sur les raisons du retard des travaux. Les Fassis sont en rogne.

Dans ce contexte, Raed El Kourary, artiste de la scène théâtrale de Fès et directeur artistique de l’association Créateurs et Créatrices, a exprimé son inquiétude à propos de cette situation. «Le complexe Al Houria est le seul espace capable d’accueillir de grandes productions, festivals et pièces de théâtre ici à Fès. En l’absence d’autres centres adéquatement équipés, cette situation devient de plus en plus problématique pour notre ville», déclare-t-il.

La municipalité de Fès avait lancé un appel d’offres pour les travaux de réhabilitation du complexe Al Houria, remporté par deux entrepreneurs pour les parties extérieure et intérieure du complexe. Cependant, les responsables locaux n’ont pas été disponibles pour commenter l’état d’avancement des travaux, malgré nos nombreuses tentatives de les contacter.

Lire aussi : Kénitra finalise activement les travaux de son grand complexe culturel

Ali Lakssab, membre du conseil municipal de Fès, exprime sa déception face à la situation actuelle du complexe Al Houria, soulignant le rôle historique du complexe dans la promotion de la production artistique et culturelle de la ville, aujourd’hui réduit à l’état de ruines sans aucune clarification sur son avenir.

«Il est impératif aujourd’hui que le conseil municipal de Fès assume pleinement sa responsabilité, en particulier en ce qui concerne la gestion des affaires culturelles au sein de la municipalité», déclare-t-il, avant d’ajouter qu’il est crucial d’accélérer la réparation et l’équipement de cet espace avec toutes les installations nécessaires qui pourraient contribuer à améliorer la situation artistique et culturelle de la ville.

Lire aussi : Fès: début prochainement des travaux de réaménagement de la mythique Place de Florence

En espérant une clarification des préoccupations de la communauté culturelle, il est essentiel d’ouvrir un dialogue local avec toutes les parties prenantes et les intervenants impliqués dans les affaires artistiques et culturelles de Fès, afin de développer une politique culturelle inclusive qui tienne compte des disparités sociales, tout en envisageant l’ouverture d’espaces similaires dans différentes zones qui manquent d’infrastructures artistiques de base.