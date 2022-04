© Copyright : DR

La date de la 26e édition du festival des musiques sacrées de Fès est confirmée. L’évènement, très attendu, aura lieu du 9 au 12 juin 2022, et vient relancer la saison culturelle estivale au Maroc.

Après une absence qui aura duré deux ans, à cause de la pandémie du Covid-19, ce festival, l'un des plus célèbres au Maroc, aura finalement lieu du 9 au 12 juin 2022.

Cette annonce a eu lieu le mardi 12 avril dernier à Paris, au siège du Sénat français, en présence de plusieurs personnalités des mondes de la politique et de la culture, dont Rachida Dati, Christian Cambon, Driss Khrouz, Myriam Strauss-Khahn et Moché Lewin, vice-président des Rabbins d’Europe, ainsi que l’ex-ministre française de la Culture, Françoise Nyssen.

Le thème qui avait été retenu pour la 26e édition qui portait sur l’architecture et le sacré, est maintenu. Contacté par Le360, Driss Khrouz, directeur de la Fondation Esprit de Fès, entité organisatrice du festival des Musiques sacrées de Fès, précise que la durée de l’évènement a été revue à la baisse. «Ça sera un format réduit, car un festival comme celui des musiques sacrées se prépare un an à l'avance. Vu qu’on ne savait pas si la reprise culturelle allait avoir lieu ou non, nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour une édition classique, s’étalant sur une semaine».

Toute la programmation de la 26e édition, qui avait déjà été annoncée en 2020, a été revue. Une programmation qui transportera les festivaliers de Fès à Jérusalem, en passant par le Tibet, le Taj Mahal, la cathédrale Notre-Dame de Paris, avant d’atterrir au Maroc, à Casablanca, avec la Mosquée Hassan II.

Driss Khrouz, qui était auparavant le directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), confie également que le budget, la jauge des spectateurs, ainsi que le prix du pass ont été réduit de moitié. «Il fallait relancer le festival, et nous avons a commencé à travailler sur la programmation en janvier. Le pass du festival est à 1390 dirhams, au lieu des 3000 dirhams [usuels, Ndlr] et dans ce contexte de relance, il y aura bien entendu moins de spectateurs, les 20.000 spectateurs à Bab Boujloud, c’est fini, et les 5.000 à Bab El Makina aussi… La capacité sur les cinq lieux du festival sera réduite de moitié».

Rappelons enfin qu'une polémique avait été déclenchée en janvier 2021, après l’annonce de la tenue de la 26e édition du festival des musiques sacrées en juin 2021. Une information qui avait immédiatement été démentie par la Fondation Esprit de Fès. «La Fondation Esprit de Fès, seule organisatrice sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi depuis 20 ans du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, dénonce ces déclarations», avait alors précisé un communiqué de la Fondation.

Aperçu sur la programmation

9 juin à Bab El Makina, à 21 heures

Grand mapping, une construction autour des religions et les architectures en lien avec le sacré de Fès, à Taj Mahal…

Le 10 juin à Bab El Makina à 21 heures

Musique Soufie d’Inde du Nord, avec les Rohani Sectors, Ariana Dari et Naissam Jalal.

Le 10 juin à la Synagogue de Ben Danan:

Michael Medina, Marion Grange, un spectacle à la synagogue (Aben Danan au Mellah).

Le 11 juin de 9h à 15heures

Forum du Festival.

Le 11 juin à Jnane Sbil

Spectacle de musique mystique avec l’ensemble Zaouia de Aman.

Le 11 juin à Ryad Dar Adyal

Le cœur de Chambre du Maroc, avec Amine Haddaf, spectacle de musique classique et marocaine.

Le 11 juin à Bab El Makina

Spectacle de Jazz Oriental et de musiques balkaniques, avec Ibrahim Maalouf.

Le 12 juin à la Synagogue de Ben Danan à 15 heures

Michael Medina, Marion Grange: un spectacle à la synagogue (Aben Danan au Mellah).

Le 12 juin à Jnane Sbil à 17 heures

De Fès à Jérusalem, musiques classiques et chants traditionnels, avec l’Ensemble de la Tempête.