Expositions: hommage floral au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech

Pour célébrer le 7ème anniversaire de sa création, le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech (mYSLm) abritera deux expositions à partir du 2 mars prochain: «Les Fleurs d’Yves Saint Laurent» et «Cactus».

La première exposition est un projet commun avec le Musée Yves Saint Laurent de Paris, sous le commissariat de Gaël Mamine et Olivier Saillard. Ensemble, il ont imaginé cette exposition, organisée conjointement au mYSLm et au Musée Yves Saint Laurent Paris, pour illuminer les liens qu’Yves Saint Laurent – mais aussi Pierre Bergé – entretenait avec la nature et le vivant.

Ils coucheront ainsi «muguets, bougainvilliers, roses, blés, coquelicots et lys sur les planches de l’herbier imaginaire du couturier», selon un communiqué du mYSLm.

Affiche de l'exposition "Les fleurs de Yves Saint Laurent"

L’exposition «Cactus» sera quant à elle présentée sous le commissariat de Marc Jeanson, botaniste au Musée national d’histoire naturelle à Paris, et Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou à Paris, dans la galerie temporaire du mYSLm.

L'affiche de l'exposition "Cactus" au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech.

Plus de 1.700 espèces de cactus sont connues dans le monde, et toutes, à une exception près, se trouvent en Amérique centrale et du Sud. Le jardin Majorelle possède une des plus grandes collections de ces plantes du continent africain avec plus d’une soixantaine d’espèces inventoriées dans ses collections.

Cette exposition a ainsi pour ambition de montrer l’extraordinaire diversité des cactées et des plantes succulentes, grâce à une grande variété d’expressions artistiques: des exemples de leur très riche histoire iconographique, ornementale et ethnologique en dialogue avec des œuvres d’art ancien et contemporain, comme celles de David Hockney, de Lina Ghotmeh et de Martin Creed, ainsi que des objets d’histoire naturelle.