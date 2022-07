© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

A l’occasion de la célébration de Rabat capitale de la culture africaine, deux grands artistes peintres de la Côte d’Ivoire, Armand Boua et Yeanzi, exposent depuis le 7 juillet 2022 à la Galerie de la Fondation CDG, à Rabat, de très belles œuvres autour du thème «Perceptions».

Organisée en partenariat avec Montresso Art Foundation, cette exposition, ouverte jusqu’au 12 septembre, est le fruit d’un travail réalisé par les deux artistes peintres à la résidence artistique Jardin Rouge à Marrakech, «un laboratoire commun de ces artistes depuis maintenant quatre années». A travers leurs peintures, Armand Boua et Yeanzi font parler leur ville commune, Abidjan, en reflétant les soucis, la joie et les attentes de celle-ci. L’un est attaché à le quartier de Yopougon et l’autre décrit à travers ses œuvres la commune de Bingerville.

Armand Boua et Yeanzi sont tous deux lauréats de l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan. Armand Boua explique, dans une déclaration pour Le360 que ses œuvres «font parler Abidjan, en particulier sa jeunesse, qui se cherche en interpellant ses autorités». Yeanzi, connu seulement sous ce nom, estime de son côté qu’il fait «un travail sur l’évolution de la société et des mémoires».

Commentant cette exposition, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaïd, a déclaré, dans un document, que «la capitale du Royaume du Maroc, Rabat, puisse être l’hôte d’un évènement de qualité, qui nous explique à quel point l’art est une Histoire de perception, au sortir de deux années éprouvantes, il est un besoin pour nous de faire de notre quotidien un objet d’art et de création».

Quant à la qualité des œuvres des deux artistes, la directrice générale Fondation CDG, Dina Naciri, a souligné que «le reflet de chacun offre une possibilité d’imaginaires multiples». Il s’agit, dira-t-elle, d’interroger «la sensible et la délicate question de nos identités, de nos cultures, de notre histoire pour essayer de comprendre notre humanité».

Enfin, le chargé d’affaires culturelles de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Rabat, N’Depo Kopoin Victorien, a salué «ce véritable honneur que les deux artistes ivoiriens soient invités à l‘occasion de cette belle exposition qui participe à l’événement de Rabat capitale de la culture africaine». Et d’ajouter que les deux pays «encouragent de telles initiatives qui participent de notre diplomatie culturelle portée très haut par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Alassane Ouattara».