El Jadida: c’est parti pour la treizième édition du Salon du cheval

Spectacle de Toubrida à El Jadida, dans le cadre de la 13e édition du Salon du cheval, le 18 octobre 2022.

© Copyright : Khadija Sabbar / Le360

VidéoCompétitions de Tbourida, numéros équestres, concours, conférences… Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, le Salon du cheval revient en force, du 18 au 23 octobre 2022, pour une treizième édition, qui promet un programme riche et diversifié, pour le plus grand bonheur de ses visiteurs.

Evènement équestre d’envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc, le Salon du cheval est devenu un rendez-vous privilégié pour mettre en exergue ce riche patrimoine culturel. La richesse de sa programmation en fera, cette année encore, selon les organisateurs, un temps fort et incontournable du calendrier hippique international. Interrogé par Le360, Hamid Benazzou, Secrétaire général de l’Association du Salon du cheval d'El Jadida, a fait état d’un afflux important de visiteurs au Salon pour ce premier jour, et a expliqué que le programme d’animation, varié, attirera un public de plus en plus nombreux et diversifié. Le Secrétaire général de l’Association du Salon du cheval d'El Jadida a aussi indiqué que 18 des meilleures sorbas du Maroc, représentant les 12 régions du Royaume, participeront au treizième tour de la deuxième édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, au lieu des 12 habituelles. Le prince héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d'ouverture du treizième Salon du Cheval d'El Jadida Le Secrétaire général de l’Association du Salon du cheval d'El Jadida a, par ailleurs, indiqué que différents pays d'Afrique et des pays du Golfe prendront part à cette édition, et a annoncé qu’un accord de partenariat stratégique avec l’association des Emirats des chevaux arabes sera conclu. Egalement interrogés, les participants et visiteurs ont salué la tenue de ce Salon, qui témoigne de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche de sa diversité.

Par Fatima Zahra El Aouni et Khadija Sebbar