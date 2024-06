Édition: une bande dessinée sur les fossiles et les dinosaures du Maroc

Pour partir à la découverte des fossiles et dinosaures du Maroc, quoi de mieux qu’une bande dessinée. La maison d’édition Bouillon de culture y a pensé et a fait appel à Camille Castaigna, Mohammed Haïti et le professeur Moussa Masrour pour réaliser cet ouvrage. «Parce que nous sommes convaincus que la bande dessinée est une forme d’expression artistique et littéraire accessible à tous et facile à lire», explique Rita Baddou, l’éditrice.

Il s’agit d’un vrai voyage dans le temps à une époque où le Maroc était peuplé de géants et où les dinosaures régnaient en maître. C’était le cas de l’Atlasaurus Imelakei de la région d’Azilal, «le géant de l’Atlas», et du Carcharodontosaurus, notre T-Rex national.

Le premier opus de cette bande dessinée raconte l’histoire et la richesse de la paléontologie au Maroc. C’est l’histoire de la découverte -au travers des fossiles- de ces mondes oubliés, méconnus, peuplés d’espèces aujourd’hui disparues, comme les dinosaures, dans les paysages grandioses de notre planète en formation alternant climat tropical et périodes de refroidissement.

Cette BD didactique et semi-fictive, puisqu’inspirée en partie de l’histoire personnelle de Moussa Masrour, professeur chercheur en paléontologie à l’université Ibn Zohr d’Agadir, permet de découvrir non seulement l’histoire paléontologique du Maroc via différents sites et ses propres découvertes, mais également le métier de paléontologue de manière générale.

Cette déambulation à travers les âges pour un petit cours d’histoire et de sciences in situ permet d’aborder diverses autres disciplines: biologie, chimie, géologie, botanique. Une BD qui permet de rendre accessible un contenu scientifique rigoureux, bien documenté sans être pour autant un ouvrage scolaire stricto sensu.

«Fossiles et dinosaures du Maroc» inaugure une collection que lancent les éditions Bouillon de culture sur différentes thématiques, différentes sciences, dans le but de les rendre accessibles au plus grand nombre.