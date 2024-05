Du 13 au 19 mai, Casablanca livrera ses secrets durant les Journées du patrimoine

Véritable invitation à voyager dans le temps et l’espace, les Journées du patrimoine sont l’occasion de mettre en lumière la splendeur architecturale de la ville blanche. Cette 13ème édition a ceci de particulier qu’elle offre l’opportunité de revisiter l’histoire du patrimoine casablancais et de saisir toute la complexité de sa dynamique à travers cinq circuits guidés, une riche programmation culturelle placée sous le thème de «Casablanca, patrimoine en mouvement».

Véritable festival culturel, cette nouvelle édition des Journées du patrimoine de Casablanca verra également l’organisation de quarante conférences, ateliers, expositions et performances artistiques accessibles gratuitement, au même titre que les visites de la ville, le tout sans réservation.

Casablanca en cinq parcours emblématiques de son histoire

Prévues les 17, 18 et 19 mai, à partir de 10h00, les visites de Casablanca s’articulent autour de cinq parcours. Le premier se déploiera au sein de l’ancienne médina, le second se concentrera sur le centre-ville alors que le troisième parcours permettra d’explorer le quartier des Habous.

Un quatrième parcours proposera une visite guidée en bus de l’ouest de Casablanca, incluant les quartiers du Maârif, Riviera, C.I.L., Hay Hassani et El Hank. Enfin, le dernier circuit explorera l’est de la cité blanche, dans le cadre d’une visite guidée en bus des quartiers de Roches noires, Hay Mohammadi et Aïn Chock.

Une expérience «inoubliable», promettent les organisateurs, qui permettra de découvrir les trésors cachés et les histoires fascinantes qui ont façonné Casablanca au fil des siècles.

L’art, la culture et l’histoire, au coeur du patrimoine casablancais

En marge des visites guidées de la ville, une riche programmation culturelle marquera cette 13ème édition des Journées du patrimoine de Casablanca. Neuf ateliers animés par des experts, dans leurs disciplines respectives, seront ainsi proposés au public, couvrant divers domaines tels que le Story Telling, l’écriture, la photographie, la philosophie ou encore l’artisanat. Une dizaine de conférences sont également prévues, à l’instar de la table ronde sur «Casablanca dans la littérature», animée par Mhani Alaoui, Driss Ksikes et Driss Jaydane.

Parmi les nombreuses expositions prévues au programme, on citera notamment «Aïta, Photographie & peinture», de Joe Ben Cherry et Abderrahmane Doukkane Messaoudi, ou encore «Turbulence casablancaise», de Adnane Zemmama. Enfin, parmi les incontournables de ce programme, qui s’ouvrira aussi au cinéma et à la musique, figurent les visites organisées au Petit musée Abdelouahab Doukkali, un must see pour les amoureux de Casablanca et de cette icône de la chanson marocaine. Plus d’informations sur le programme des Journées du patrimoine de Casablanca sont disponibles sur le site officiel de l’évènement: www.casamemoire.org.