Culture: un budget de 1,3 milliard de dirhams pour 2026

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le ministère de la Culture consacre une enveloppe de 1,3 milliard de dirhams à son budget sectoriel pour l’année 2026, selon le document de présentation du projet de loi de finances, exposé ce mardi 4 novembre au Parlement par le ministre Mohammed Mehdi Bensaid. Ce budget met l’accent sur la poursuite des grands chantiers culturels, la promotion du livre et la protection sociale des artistes. On constate que le même montant avait été alloué au budget de la culture en 2025.

Les recettes, elles, ont augmenté en 2025 puisque le Fonds national de l’action culturelle qui gère toutes les recettes des musées et autres institutions du département de la Culture a généré des recettes de 243,4 millions de dirhams contre plus de 210 millions de dirhams en 2024.

Sur cette enveloppe, 80 millions de dirhams seront alloués à l’achèvement des projets culturels programmés dans le cadre des conventions signées par le roi Mohammed VI, tandis que 401 millions de dirhams financeront les nouveaux projets culturels de 2026. Par ailleurs, 200 millions de dirhams seront dédiés aux aides destinées aux différentes institutions culturelles relevant du ministère.

Lire aussi : Le ministère de la Culture lance une billetterie en ligne pour les monuments historiques

Le budget de gestion du département prévoit la création d’environ 80 nouveaux postes budgétaires.

Côté livre et lecture, le ministère mobilise 14 millions de dirhams, dont 4 millions pour l’achat de bibliobus, et 8,7 millions pour le développement des infrastructures et des espaces de lecture. En outre, 2 millions de dirhams seront investis dans la réhabilitation des bibliothèques de la région Rabat-Salé-Kénitra, à l’occasion des festivités célébrant Rabat, capitale du Livre.

Parmi les axes majeurs de la stratégie culturelle pour 2026 figurent la protection et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, la protection sociale des artistes, le renforcement de la diplomatie culturelle, ainsi que le développement des partenariats avec la société civile et les autres départements ministériels.