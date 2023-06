Concert de Ninho au Maroc: voici le montant du cachet du rappeur français

Prévu initialement pour le samedi 24 juin, au Complexe Mohammed V à Casablanca, le concert de Ninho a dû finalement être reporté à une date ultérieure, pour être reprogrammé à Rabat ou à Marrakech. Heureusement pour son organisateur, la société événementielle Mimsevents, le spectacle a été reporté et non pas annulé. Car si tel était le cas, l’entreprise aurait essuyé une sérieuse perte financière.

Et pour cause, à lui seul, le cachet de l’artiste se monterait à la coquette somme de 120.000 euros, soit plus de 1,3 million de dirhams. C’est ce que nous assure une source au niveau de Mim’s Events, qui précise que le rappeur français, l’un des plus sollicités dans l’Hexagone, a déjà encaissé son chèque.

Ce montant vient s’ajouter à d’autres frais déjà engagés par la société, dont le paiement d’un acompte de 85.000 dirhams pour verrouiller la location du Complexe Mohammed V, versé, d’après Mehdi Elabied, le directeur de Mim’s Events, dès le mois de janvier 2023.

Pour rappel, le report du concert de Ninho a été annoncé le 17 juin, suite à la non-obtention d’une autorisation pour sa tenue auprès de l’arrondissement urbain du Maârif. Les quelque 2.000 tickets déjà vendus pourront être remboursés, ou utilisés pour accéder au futur concert du rappeur, prévu pour le mois de juillet ou celui d’août, mais dont la date et le lieu exacts n’ont toujours pas été fixés.