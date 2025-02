Cinéma: «Conclave» et «The Brutalist» trustent les récompenses des Bafta britanniques

L'équipe du film «Conclave», du cinéaste allemand Edward Berger, sacré meilleur film lors de la 78ème cérémonie des British Academy Film Awards, organisée par la British Academy of Film and Television Artsles (Bafta). AFP or licensors

À deux semaines des Oscars, la 78ème cérémonie des British Academy Film Awards, organisée par la British Academy of Film and Television Artsles (Bafta), a distingué deux films qui partaient favoris pour les récompenses. Il en a snobé un troisième, qui avait jusqu’à récemment les faveurs de la critique, mais qui a souffert des effets d’une polémique concernant son actrice principale.

Le thriller papal «Conclave» et la fresque historique «The Brutalist» ont fait jeu égal dimanche soir aux Bafta, récompenses britanniques du cinéma, en remportant chacun quatre trophées, tandis qu’«Emilia Perez», en pleine polémique, en a récolté deux à quinze jours des Oscars.

Réalisé par le cinéaste allemand Edward Berger, «Conclave» a été sacré meilleur film, tandis que «The Brutalist» s’est imposé dans les catégories meilleur réalisateur pour Brady Corbet, et meilleur acteur pour Adrien Brody, qui incarne un architecte survivant de la Shoah.

Face à une Demi Moore ultra-favorite, l’Américaine Mikey Madison, 25 ans, a créé la surprise en remportant le Bafta de la meilleure actrice pour son rôle de stripteaseuse dans «Anora», thriller new-yorkais du réalisateur Sean Baker.

Film contant la transition de genre d’un narcotrafiquant mexicain, «Emilia Perez» du Français Jacques Audiard, tourné en espagnol, est reparti avec deux trophées, dont celui de meilleur film en langue non anglaise et meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldana, qui y interprète l’avocate Rita.

Récompensé à Cannes et aux Golden Globes, «Emilia Perez» était nommé dans 11 catégories. Mais la découverte fin janvier d’anciens tweets racistes et islamophobes de l’actrice Karla Sofía Gascón a fait exploser en vol la campagne de cette comédie musicale, compromettant ses chances aux Bafta comme aux Oscars. Nommé 13 fois aux Oscars, «Emilia Perez» a également été épinglé pour sa représentation du Mexique jugée caricaturale.

Thriller sur les jeux de pouvoirs lors de l’élection d’un pape, «Conclave», qui faisait la course en tête avec 12 nominations, a conquis le coeur de l’académie britannique, deux ans après le succès d’Edward Berger aux Bafta avec «À l’Ouest, rien de nouveau».

L’Américain Kieran Culkin a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour le film «A Real Pain», de Jesse Eisenberg, qui est reparti avec le prix du meilleur scénario pour sa comédie sur deux cousins juifs qui partent sur les traces de l’Holocauste en Pologne.

Les dernières aventures de Wallace et Gromit, «La Palme de la vengeance», ont obtenu deux prix, dont celui de meilleur film d’animation. Les succès commerciaux «Dune: deuxième partie» de Denis Villeneuve, et la comédie musicale «Wicked» se sont seulement distingués dans des catégories techniques. Enfin, la fable gore et féministe «The Substance», de la Française Coralie Fargeat, n’a elle récolté qu’un Bafta pour le meilleur «maquillage et coiffure».