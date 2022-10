La première édition du Festival marocain de musique andalouse a eu lieu du 19 au 22 octobre 2022, à Rabat et à Casablanca.

VidéoDu 19 au 22 octobre, Rabat et Casablanca ont accueilli la première édition du Festival marocain de la musique andalouse. Une édition au cours de laquelle a été valorisé l'apport des cultures islamique, ibérique et hébraïque, dont la diversité permet de faire rayonner la musique andalouse depuis des siècles.

Organisé par l'Association marocaine de la musique andalouse (AMMA) sous le thème de «La musique andalouse à la confluence des cultures marocaine, ibérique et judaïque», la première édition du Festival marocain de musique andalouse a permis à des artistes et des orchestres d'interpréter des pans de l'important patrimoine musical andalou, mais aussi de rendre hommage à des interprètes renommés, dont Ibn Hazm, Sami Al Maghribi, Zahra El Fassiya et Abdessadeq Cheqara.

Devant les médias, Fatima Mabchour, présidente de l’AMMA, a indiqué qu'au cours de ce festival, le public a eu droit à un voyage intemporel où différentes civilisations et religions ont été célébrées, grâce à des représentations imprégnées des valeurs de paix et de coexistence, qui façonnent l'essence même de l'identité plurielle du Maroc. Elle a aussi expliqué que cette première édition ne fêtait pas seulement la musique andalouse, mais aussi d'autres genres musicaux: le Malhoune, le Gharnati, etc.

Driss Berrada, chef d'un orchestre de musique andalouse, a expliqué que ce festival était porteur d'un message de «fraternité, de paix et de cordialité entre toutes les croyances, religions et races», dans la mesure où la musique est un art qui rassemble les peuples et les religions. Il a aussi voulu souhaiter longue vie à ce rendez-vous musical et culturel prometteur.

Françoise Atlan et Coco Diam’s, tous deux solistes, ont quant à elles fait part de leur joie de participer à ce rendez-vous de musique andalouse, dont la noblesse et la spiritualité ont toujours eu le mérite de rapprocher les peuples, dans un esprit de paix et de tolérance.

Depuis sa création, l'Association marocaine de musique andalouse œuvre à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine musical andalou, par des initiatives culturelles à même de préserver son authenticité et sa diversité.

La noblesse des valeurs que cette musique véhicule permet de fédérer les peuples de différentes cultures, et de contribuer à leur rapprochement, grâce à son rayonnement spirituel, vecteur de paix et de tolérance entre les civilisations.