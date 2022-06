© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360 (capture image vidéo)

Plusieurs grands artistes de la musique andalouse ont chanté et enchanté, le week-end dernier, le public venu au Palais du Méchouar de Casablanca, pour se délecter d’extraits du riche répertoire artistique andalou.

L’Orchestre marocain de la musique andalouse, créé à l’occasion de la Fête de la musique, s’est produit sur scène, samedi 25 juin 2022, au Palais Méchouar-Casablanca, aux côtés de l’Orchestre andalou de Fès sous la direction du grand maître Mohamed Briouel. Une collaboration artistique qui se veut porteuse d'un message d'espoir, au sein d'une jeunesse de plus en plus consciente de l'importance de porter haut le flambeau du patrimoine andalou marocain.

Ce spectacle de haute volée, organisé par l’Association marocaine de la musique andalouse, a été l’occasion pour ces jeunes et moins jeunes, juifs et musulmans, de gratifier les mélomanes de la musique arabo-andalouse d’un florilège de chansons authentiques du patrimoine andalou. Ces deux orchestres ont également été accompagnés d'artistes de renom, dont la diva Françoise Flore Atlan, l'artiste chanteur Jacob Tordjmane (Coco Diam’s) et la talentueuse Fedwa Tadist.

Approchée par Le360, Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l’Association marocaine de la musique andalouse, a fait part de sa joie de voir naître un orchestre composé de jeunes mélomanes férus de musique andalouse et qui contribuent ainsi à assurer la relève, précisant que ce concert est un tableau andalou représentatif de la musique andalouse marocaine dans sa globalité.

De son côté, le talentueux artiste Driss Berrada, chef de l’Orchestre marocain de la musique andalouse, a indiqué que cette formation ambitionne d'apporter une contribution substantielle à la préservation et la pérennisation de l'héritage musical andalou, en impliquant la jeunesse marocaine dans cette transmission de flambeau.

L'artiste chanteur Jacob Tordjmane a, pour sa part, dit qu’il est extrêmement heureux de se produire pour la première fois avec l’Orchestre marocain de la musique andalouse, notamment en compagnie de Driss Berrada, de la diva Françoise Flore Atlan, de Fedwa Tadist, mais aussi du grand maître Mohamed Briouel.