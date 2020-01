© Copyright : DR

Ballet bar donne rendez-vous au public casablancais, vendredi 31 janvier, pour une pièce chorégraphique dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais. En 55 minutes, 6 danseurs, amoureux de la musique promettent un spectacle étourdissant

Du ballet autrement! Plus frais, plus vivant et plus diversifiée, allant du jazz au classique, en passant par l’électro, le Ballet bar promet de faire voyager les spectateurs quelque part entre la période de la prohibition et l’explosion du be-bop. Danses, acrobaties et mimes alternent autour du son grésillant du phonographe et des vinyles.

Faisant partie de la compagnie Pyramid, créée en 1999, la troupe de danseurs, à la fois créateurs et interprètes, souhaitent transmettre à travers leur spectacle, un message de respect, de tolérance et d’ouverture d’ésprit.

Ballet bar, spectacle à Casablanca le 31 janvier 2020 à 21h.

© Copyright : DR

Après Avignon, Erbil en Irak, et Téhéran, la troupe donnera son spectacle vendredi 31 janvier au Studio des arts vivants à Casablanca. Les tickets sont disponibles à partir 200 DH, pour un public de plus de 6 ans.