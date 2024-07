Avant-première de «QLAB 6/9»: avec les auteurs et acteurs du film événement produit par Driss Chahtane

Le long-métrage «QLAB 6/9», réalisé par Mohamed Ali Laaouini et produit par Driss Chahtane, a été projeté en avant-première le mardi 23 juillet au Megarama Casablanca. Dès l’arrivée des invités, le tapis rouge s’est paré de célébrités et de figures du monde artistique et culturel marocain.

La soirée s’est ouverte avec les mots de Driss Chahtane, producteur du film, qui a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs et l’équipe derrière ce long-métrage. «Mon profond respect et ma gratitude vont à tous ceux qui ont rendu ce film possible. Je remercie chaleureusement Mohamed El Jam, Nezha Regragui, Abdelilah Ajil, Safaa Hbirkou, Mohamed Atir, Abderrahim Elmenyari, et Fati Jamali, entre autres, pour leur prestation exceptionnelle. Leur performance a été essentielle pour donner vie à ce projet», a-t-il déclaré. «Je tiens également à saluer le réalisateur Mohamed Ali Laaouini, un jeune talent prometteur dont l’ambition et les compétences augurent bien pour l’avenir du cinéma marocain», a ajouté le producteur, également homme de médias.

Parmi les invités d’honneur figuraient Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Nabila Rmili, maire de Casablanca, dont la présence soulignait l’importance de l’événement pour la scène culturelle. «Nous voulons avoir des salles de cinéma dans chaque région et province du Maroc. Si l’on combine salles de cinéma et production, les films vont rapporter plus», a déclaré le ministre.

Le succès semble assuré pour ce long-métrage qui combine un scénario travaillé à un casting de haut vol. «Le film raconte les péripéties d’un magnat de l’immobilier et de la production audiovisuelle qui subit une greffe du cœur. L’organe qu’il reçoit est celui d’un Libanais de 25 ans. Cette situation, à la fois dramatique et au grand potentiel comique, ouvre la voie à des développements à la fois intrigants et émouvants. Je vous laisse imaginer les enjeux et les dynamiques qui vont se déployer autour de ce personnage, et j’espère que le public sera autant touché par cette histoire que nous avons pris plaisir à la créer», a expliqué le réalisateur de «QLAB 6/9», dont c’est le premier long-métrage.

«J’étais ravie de participer à ce film qui a réuni une belle brochette d’acteurs marocains. Mohamed Ali Laaouini a fait preuve d’une grande attention et d’un soin constant tout au long du tournage, ce qui a grandement contribué à la qualité du film », a affirmé pour sa part Nezha Regragui dans une déclaration aux médias. «Je suis aussi particulièrement heureuse de la participation de Saad Lamjarred, dont la chanson de générique ajoute une touche spéciale au film. J’espère sincèrement que cette production attirera un large public», a-t-elle ajouté.

Une comédie familiale

«Je suis vraiment heureux de partager l’affiche avec des artistes aussi talentueux que Mohamed El Jam, Nezha Regragui, Mohamed Atir et Fati Jamali, parmi d’autres. Travailler aux côtés de ces grands noms de l’art marocain a été une expérience enrichissante, et je suis enthousiaste à l’idée que le public puisse découvrir cette œuvre pleine de charme et d’humour», a partagé de son côté Abdelilah Ajil, également au casting.

«Mon personnage se retrouve plongé dans des situations pleines d’humour et de surprises. Il y aura beaucoup d’événements comiques tout au long du film, promettant de nombreuses occasions de rire et de s’amuser. J’invite le public à venir apprécier cette comédie familiale», renchérit Fati Jamali, qui joue le rôle d’une Libanaise venue pour la première fois au Maroc.

Cette soirée d’avant-première a été rehaussée par la présence d’autres acteurs marocains de renom. Pour Driss Roukh, l’événement était une célébration du travail acharné et des efforts déployés pour promouvoir le film. «Je suis venu assister à cette avant-première parce que je suis certain que c’est un film réussi», lançait Youssef Ouzellal, visiblement conquis. Idem pour Hamza Filali, qui a rappelé qu’il s’agissait là du deuxième long-métrage produit par Driss Chahtane: «Le premier a été un succès sur tous les plans. Avec ce nouveau projet, nous nous attendons à voir une nouvelle réussite.»

Au terme de la soirée, Driss Chahtane a pris une dernière fois la parole, soulignant l’audace nécessaire dans la production cinématographique et la considération à montrer aux artistes impliqués. «Si vous vous lancez dans la production cinématographique, vous devez oser, être audacieux», a-t-il conclu.