Art et artisanat (EP4). La sculpture sur plâtre... un artisanat savoir-faire ancestral authentique

Dans les ruelles de Tanger, Al Balya bat le cœur d’un artisanat séculaire où Abdelouahed En Nafaâ et son frère se dressent en véritables remparts de l’identité nationale. Depuis plus de trente ans ils manient le ciseau avec une dextérité héritée de leurs ancêtres pour donner vie au plâtre (gebs) brut et transformer de simples surfaces en dentelles de pierre d’une finesse inégalée. Les défis de la modernité et de la concurrence industrielle qui menace ce savoir-faire unique au monde ne les ont pas découragés.

Abdelouahed, ce passionné qui préside la coopérative artisanale de la ville de Tanger, martèle avec fierté que le plâtre marocain est une signature indélébile protégée par l’histoire et qu’aucune main étrangère ne saurait copier ou s’approprier tant les détails techniques. Selon lui la ferveur spirituelle qui s’en dégage est ancrée dans la terre du Royaume au point que ces motifs géométriques et floraux s’exportent aujourd’hui bien au-delà des frontières pour orner les palais des pays du Golfe ou les résidences prestigieuses en Europe et en Amérique.

Le combat d’Abdelouahed En Nafaâ ne se limite pas à la création pure. Il s’étend à la transmission vitale de ce patrimoine aux nouvelles générations qu’il accueille par dizaines au sein de son atelier pour leur apprendre l’art de la planification traditionnelle et la maîtrise des tracés régulateurs. Ce qui fait la renommée des mosquées marocaines garantissant ainsi que l’âme du décorateur marocain continuera de briller à travers des œuvres originales qui marient l’authenticité des racines à l’élégance de l’innovation contemporaine sans jamais perdre cette étincelle qui fait du «Made in Morocco» une exception culturelle universelle.

À chaque nouveau projet, En Nafaâ et ses apprentis font revivre, grâce à un système de planification traditionnel, les motifs classiques du Maroc. Ces dessins sont étroitement liés aux détails ornementaux du patrimoine ancestral, notamment ceux utilisés dans les mosquées marocaines.