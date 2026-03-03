Culture

Art et artisanat (EP4). La sculpture sur plâtre... un artisanat savoir-faire ancestral authentique

L’artisan Abdelouahed En Nafaâ. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 03/03/2026 à 21h02

VidéoAu cœur du quartier de Tanger Al Balya, l’artisan Abdelouahed En Nafaâ et son frère se dressent en véritables gardiens du temple du plâtre ciselé marocain en perpétuant depuis trois décennies un savoir-faire ancestral défiant le temps et la contrefaçon internationale.

Dans les ruelles de Tanger, Al Balya bat le cœur d’un artisanat séculaire où Abdelouahed En Nafaâ et son frère se dressent en véritables remparts de l’identité nationale. Depuis plus de trente ans ils manient le ciseau avec une dextérité héritée de leurs ancêtres pour donner vie au plâtre (gebs) brut et transformer de simples surfaces en dentelles de pierre d’une finesse inégalée. Les défis de la modernité et de la concurrence industrielle qui menace ce savoir-faire unique au monde ne les ont pas découragés.

Abdelouahed, ce passionné qui préside la coopérative artisanale de la ville de Tanger, martèle avec fierté que le plâtre marocain est une signature indélébile protégée par l’histoire et qu’aucune main étrangère ne saurait copier ou s’approprier tant les détails techniques. Selon lui la ferveur spirituelle qui s’en dégage est ancrée dans la terre du Royaume au point que ces motifs géométriques et floraux s’exportent aujourd’hui bien au-delà des frontières pour orner les palais des pays du Golfe ou les résidences prestigieuses en Europe et en Amérique.

Le combat d’Abdelouahed En Nafaâ ne se limite pas à la création pure. Il s’étend à la transmission vitale de ce patrimoine aux nouvelles générations qu’il accueille par dizaines au sein de son atelier pour leur apprendre l’art de la planification traditionnelle et la maîtrise des tracés régulateurs. Ce qui fait la renommée des mosquées marocaines garantissant ainsi que l’âme du décorateur marocain continuera de briller à travers des œuvres originales qui marient l’authenticité des racines à l’élégance de l’innovation contemporaine sans jamais perdre cette étincelle qui fait du «Made in Morocco» une exception culturelle universelle.

Lire aussi : Art et artisanat (EP3). L’orfèvrerie d’argent dans le Souss: un patrimoine culturel qui résiste et une créativité sans fin

À chaque nouveau projet, En Nafaâ et ses apprentis font revivre, grâce à un système de planification traditionnel, les motifs classiques du Maroc. Ces dessins sont étroitement liés aux détails ornementaux du patrimoine ancestral, notamment ceux utilisés dans les mosquées marocaines.

Par Said Kadry
Le 03/03/2026 à 21h02
#art et artisanat#plâtre#artisanat#artisans#savoir-faire

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Art et artisanat (EP3). L’orfèvrerie d’argent dans le Souss: un patrimoine culturel qui résiste et une créativité sans fin

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Artisanat marocain: 36 millions de dirhams pour accélérer la transformation digitale du secteur

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Art et artisanat (EP2). Tiznit: la babouche du Souss, un savoir-faire ancestral qui défie le temps

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Art et artisanat (EP1). Comment le zellige fassi s’impose sur la carte mondiale de l’architecture

Articles les plus lus

1
Le youtubeur Jerando appelle au meurtre et à la destruction au Maroc: pourquoi le Canada laisse faire?
2
Exclusif. Comment le groupe Saham veut intensifier son internationalisation, sans perdre son ADN marocain
3
Attaques de l’Iran contre les pays arabes: le régime d’Alger affiche sa bipolarité
4
Conflit au Proche-Orient: ces menaces qui pèsent sur l’économie marocaine
5
Un gain de 1,4 milliard de m³: voici comment les barrages ont consolidé leurs réserves en février
6
Fès: 20 ans de prison ferme pour le psychiatre accusé d’exploitation sexuelle de ses patientes
7
Flambée des prix du gaz sur fond de tensions au Proche-Orient: quel impact sur le Maroc?
8
Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain
Revues de presse

Voir plus