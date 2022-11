© Copyright : Einat Levi / LinkedIn

Un avion avec à son bord une délégation comprenant 23 influenceurs en provenance d'Israël a atterri hier, dimanche 27 novembre 2022, à Marrakech. Le but de cette visite? Renforcer davantage les relations sociales et culturelles entre le Maroc et Israël. Pour ce faire, un programme chargé les attend, tout au long de leur séjour dans le Royaume...

C'est suite à une initiative des ministères israéliens de la Coopération régionale et des Affaires étrangères, qu'une délégation de 23 influenceurs israéliens se trouve depuis hier au Maroc. Un séjour au cours duquel tous iront à la rencontre d'influenceurs marocains, pour une série d’échanges.

Contactée par Le360, Einat Levi, consultante auprès du ministère israélien de la Coopération régionale, a expliqué qu'il est prévu qu'au cours de leur séjour au Maroc, les influenceurs israéliens iront non seulement à la rencontre de leurs semblables marocains, mais aussi de plusieurs acteurs culturels du pays.

Ils vont également assister, au théâtre Mohammed V de Rabat, à une représentation de la comédie musicale El Boustane Sepharadi, qui avait été écrite par Yitzhak Navon, décédé en 2015, et qui fut, de 1978 à 1983, le cinquième président de l’Etat d’Israël.

Conformément aux pratiques de leur métier, les influenceurs israéliens vont pouvoir documenter et partager avec leur communauté de fans sur les réseaux sociaux des moments émouvants et intenses, dans le but de transmettre leurs perceptions de ces rencontres, «tout particulièrement auprès des jeunes», a indiqué Einat Levi, qui a aussi annoncé que ces 23 influenceurs seront essentiellement non seulement à Marrakech, mais aussi à Rabat et à Casablanca.

A Marrakech où ils ont d'abord atterri, les influenceurs israéliens se sont montrés enthousiastes à l'idée de visiter le Maroc.

Dans une vidéo compilant leurs différentes réactions, cette joie est très palpable: «Le Maroc est dans mon cœur», «Je vous aime», «Ma grand-mère m’a recommandé de venir ici, et j’ai décidé d’en faire ainsi», «Le Maroc est dans mon cœur», «J’aime la gastronomie marocaine»… C’est par ces mots que ces jeunes influenceurs ont dit tout leur amour pour le Maroc.

En décembre prochain, le Maroc et Israël fêteront le deuxième anniversaire de la reprise de leurs relations diplomatiques. L’ex-conseiller israélien à la sécurité nationale, Meir Ben-Shabbat, qui avait présidé la délégation de son pays, à Rabat, le 22 décembre 2020, avait déclaré, cité dans un article du quotidien israélien de référence Yedioth Ahronoth, que «la solidité des relations entre le Maroc et Israël ne se définit pas seulement par les contacts politiques et les partenariats commerciaux, mais elle s’exprime aussi et surtout dans les relations humaines et les évènements culturels et sociaux».

En pérennisant les traditions du Royaume, les Israéliens d’origine marocaine vouent au Maroc et à ses Rois, depuis toujours, un attachement particulier, dont ils sont fiers.