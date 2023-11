Amine El Younoussi, médecin de formation et acteur de la série «Al Moukhtafi», à bâtons rompus

Amine El Younoussi est médecin de formation. Mais c’est de l’acting qui l’a fait sa véritable passion, voire une vocation. Âgé de 30 ans, il interprète le personnage de Omar Chaoui dans la série «Al Moukhtafi», de Zakia Tahiri, diffusée tous les jeudis à 21h30, sur 2M.

«La réalisatrice m’a contacté et m’a dit qu’elle voulait quelqu’un pour interpréter le rôle d’un acteur connu, arrogant, égoïste, et qui se comporte mal avec les femmes», déclare Amine dans un entretien avec Le360. L’artiste, qui a commencé sa carrière dans «Hayat Jadida», en 2015, avec Ali Tahiri, a déjà incarné le même type de personnage. «On peut dire que ce rôle est dans la continuité du personnage de Youssef dans “Hayat Jadida”, de Adil Fadili» poursuit-il.

Casablancais pur jus, enfant des quartiers Sidi El Bernoussi et Aïn Sebaa, le comédien essaie actuellement de se faire une place dans le monde de l’acting et creuse son sillon vers une plus grande notoriété. «Je ne suis pas vraiment un acteur connu, comme l’est Omar Chaoui», glisse-t-il avec un sourire. «Mais un jour, Inchallah, j’y arriverai. Je m’organise comme je peux, même si je n’ai pas beaucoup de temps pour être disponible pour les rôles dans les séries TV», souligne Amine El Younoussi, tout en discrétion.