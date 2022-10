© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Vidéo«Le leadership spirituel et temporel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une référence mondiale». C’est par ces mots qu’André Azoulay, président fondateur de l’association Essaouira Mogador, a décrit, ce vendredi 28 octobre 2022 à Bayt Dakira, le modèle marocain de coexistence.

S’exprimant dans l’espace emblématique Bayt Dakira, édifice chargé d’histoire et des valeurs du vivre-ensemble, dans le cadre du Forum des andalousies sous le thème «L’Ecole d’Essaouira l’importance du lieu, l’importance du lien», André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI et également président fondateur de l’association Essaouira Mogador, a mis en exergue le leadership spirituel et temporel incarné par le roi Mohammed VI.

Il a aussi souligné l’engagement pionnier, volontariste et consensuel du Maroc pour la promotion des valeurs de dialogue entre les religions et les cultures et de respect de l’ensemble des sensibilités culturelles. Des valeurs qui devraient être transmises pour pérenniser et entretenir la singularité du Royaume et son leadership.

«Je le dis souvent, cette boussole marocaine indique la voie à suivre. Ce message marocain est un wake up call. Le leadership spirituel et temporel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une référence mondiale. On a gagné ce défi et ceux qui ne veulent pas le voir, là, ce qui se passe ici, leur inflige le démenti le plus cinglant. On doit continuer et on doit encore porter plus haut, plus fort et le plus loin possible cette voie marocaine qui est aujourd'hui tellement précieuse pour nous, mais pour le reste du monde», a poursuivi André Azoulay.

Parlant de la tenue du Forum des andalousies à Bayt Dakira, cet espace spirituel et patrimonial de préservation de la mémoire judéo-marocaine, le président fondateur de l’association Essaouira Mogador a fait observer que «c'est le Grand Maroc qui était à l'ordre du jour», ajoutant que «la salle était pleine, attentive, émue, mais aussi internationale». Elle était «musulmane, juive et chrétienne».

«Les valeurs exprimées ce matin portent le sceau de notre marocanité au plus profond de son histoire, de sa diversité, de sa richesse et de sa modernité. Ce n'est pas un exercice habituel, une posture, ou du cosmétique. La musique nous donne la responsabilité de tenir un langage qui est celui de la liberté de la parole, celui de la possibilité de donner à tous les narratifs une chance de s'exprimer dans leur consensus ou dans leurs différences. C’est là le réacteur central de ce qui se passe pendant ce festival, lui aussi unique au monde, à Essaouira», a ajouté André Azoulay.

Il convient de signaler que le Forum des andalousies se tient en marge du Festival des Andalousies Atlantiques. Rendez-vous unique au monde où musulmans et juifs, et pas seulement, se retrouvent pour chanter ensemble, s’écouter parler, mais aussi débattre ensemble, la cérémonie d'ouverture, grandiose, de cet évènement a eu lieu hier, jeudi 27 octobre 2022.

Des milliers de mélomanes ont donc renoué avec le Festival des Andalousies Atlantiques, pour sa 18e édition. De belles retrouvailles avec des scènes de haute volée, et en tout 170 artistes qui se produiront sur trois scènes, pour 14 concerts au total.