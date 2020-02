© Copyright : DR

Voilà un garçon qui a tout compris. Il s’est «amusé» avant et maintenant il passe au sérieux. Il a aimé une femme mais il se marie à une inconnue.

Un sondage réalisé par mes confrères de l’Economiste nous apprend que près de 90% des Marocains sont contre la légalisation des relations sexuelles hors mariage. Bien sûr, ils ne disent pas s’ils en ont eues, des relations hors mariage. On ne leur a pas posé la question. Et puis, même si on leur avait demandé, ils auraient menti en disant non, de toute façon.

J’ai envie de prendre tous ces gens un par un, et de les embrasser. Smack! Bravo les amis, vous êtes fidèles à vous-mêmes, vous ne changez décidément pas, hypocrites à jamais!

J’ai connu un type qui était amoureux d’une fille. Leur histoire a duré dix ans au moins. Un jour, il nous annonce avec un sourire large comme ça: «Je me marie!». Naïf, je remarque: «Tu fais bien, c’est la seule qui voudra de toi». Alors il me reprend: «Mais non, ce n’est pas elle, je me marie je te dis. Elle, c’était ma copine, j’ai appris à faire l’amour avec elle. Mais là, je passe au Maâkoul (le sérieux) et au Halal, je me marie avec quelqu’un d’autre, une femme que tu ne connais pas!».

Les 90% des Marocains qui veulent pénaliser l’amour méritent d’être fixées dans le formol. Comme des fossiles. Certains sont sincères et croient à la chasteté des corps et des âmes. Ils veulent sauver leur ticket pour le paradis. Mais beaucoup sont hypocrites.

Bien sûr, ces 90% de génies ne surgissent pas de nulle part. Ils sont les produits d’une société et d’une culture qui leur disent: «Fais ce que tu veux… pourvu qu’on n’en sache rien».

Les pères disent à leurs fils: «Fais ce que tu veux mais, si on te démasque, cache-toi, nie, mens, fais comme si ce n’était pas toi!». Les mères disent à leurs filles: «Donne-lui tout sauf ton sexe. Et dis que personne avant lui ne t’a jamais touchée. Sinon il ne voudra pas de toi».

Et de grâce, qu’on ne me parle pas de religion, de sourate ou de hadith. L’islam n’a rien inventé. Ces schémas sont vieux comme le monde. Ils existaient avant même les religions… et ils n’ont jamais empêché les êtres humains de s’aimer, de faire l’amour.

Même si 90% de ces humains, ici ou ailleurs, continuent de tout nier.