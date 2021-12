© Copyright : DR

L’Audi e-tron, le premier modèle de série entièrement électrique du constructeur d’Ingolstadt, arrive au Maroc. Ce SUV au look futuriste, qui allie confort, performance et dynamisme, offre jusqu’à 446 kilomètres d’autonomie.

Audi e-tron, le SUV 100% électrique de la marque aux anneaux, débarque au Maroc, doté de caractéristiques et de technologies avant-gardistes qui redéfinissent les standards de la mobilité premium durable.

Déjà plébiscité sur le marché européen, Audi e-tron incarne l’expérience de conduite d’une nouvelle ère. Deux moteurs électriques animent puissamment le SUV électrique, sans émissions de CO2 et quasi en silence, développant une puissance jusqu’à 300 kW et un couple de 664 Nm.

Mieux encore, en termes d’autonomie, Audi e-tron est capable de parcourir plus de 400 kilomètres avec une seule charge selon le cycle WLTP (Worldwide light vehicles test procedures). Cette performance est notamment liée à l’innovant système de récupération d’énergie, qui assure 30 % de l’autonomie, grâce notamment au freinage électro-hydraulique.

En outre, Audi e-tron est la première voiture de production en série à pouvoir être chargée dans des stations de recharge rapide en courant continu (DC), jusqu’à 150 kW. Cela signifie que le SUV électrique est prêt pour un nouveau long trajet en 30 minutes environ.

Un look futuriste

Aérodynamique, sportif, robuste, et raffiné: difficile de rester indifférent au look dévastateur d’Audi e-tron. Le SUV reflète le design Audi, transposé dans l’ère électrique par de nouveaux détails stylistiques caractéristiques. Comme tous les SUV du constructeur, l’Audi e-tron présente une calandre Singleframe octogonale avec des baguettes verticales. Avec ses nombreux volets gris platine, la calandre Singleframe rappelle que la voiture est entièrement électrique.

L’une des grandes nouveautés se situe à l’extrémité inférieure des phares HD Matrix LED, où quatre baguettes horizontales délimitent les feux de jour: c’est la signature de l’Audi e-tron, pour la première fois intégrée dans les phares avant.

Les bas de caisse intègrent des éléments noirs indiquant l’emplacement de la batterie et, de ce fait, le cœur de l’Audi e-tron. A l’arrière, les lamelles dans le large diffuseur rappellent que le véhicule est dépourvu de pot d’échappement.

A l’intérieur, standing inégalé

A bord du véhicule, les matières haut de gamme confèrent une sensation de luxe à l’habitacle, dans la plus pure tradition Audi.

Comme tous les grands modèles de la marque aux anneaux, Audi e-tron, qui mesure 4.901 millimètres de long, 1.935 millimètres de large et 1.616 millimètres de haut, est spacieux et confortable. Avec son empattement de 2.928 millimètres, l’Audi e-tron offre suffisamment d’espace pour cinq occupants et leurs bagages. La capacité totale du coffre est de 660 litres, ce qui rend le SUV électrique parfaitement adapté aux grands voyages.

A l’arrière, trois personnes peuvent prendre place pour profiter de l’espace généreux de l’Audi e-tron 55. Il est également possible d’utiliser l’aspect fonctionnel du SUV: lorsque la banquette est rabattue, le volume maximal de rangement atteint 1.725 litres.

Connectivité exceptionnelle

Audi e-tron est truffé de systèmes d’assistance, comme l’assistant d’efficience, de série, qui rendent la conduite encore plus relaxante et sécurisée. Les conseils prédictifs sur le Virtual Cockpit Audi et la récupération d’énergie automatique permettent au conducteur de conduire de façon économique.

Le système utilise les capteurs de radars, les images de caméra, les données de navigation pour détecter la densité du trafic et anticiper la route. Les technologies d’assistances à la conduite, le détecteur d’angle mort, la line assit et l'automatique cruise control sont de série sur les versions commercialisées au Maroc.

Le poste de conduite ainsi que les deux grands écrans MMI touch response sont orientés dans la direction du conducteur. Ces derniers remplacent presque tous les boutons et commandes habituelles.

Avec le Virtual Cockpit Audi de série, le conducteur peut faire son choix entre deux affichages qui présentent clairement toutes les informations à travers un graphisme haute résolution.

Un comportement bluffant sur route

Sur route, Audi e-tron est une merveille d’efficacité et de performance, le tout dans le silence. Une nouvelle génération de quattro (transmission intégrale électrique) garantit une traction remarquable et une excellente conduite sur tout type de terrain et quelles que soient les conditions météorologiques. Elle assure la régulation continue et entièrement variable de la répartition du couple entre les deux essieux en une fraction de seconde. Les talents dynamiques de l’Audi e-tron sont particulièrement flagrants dans les conditions de faible adhérence, comme sur la neige.

Avec Audi drive select, le conducteur peut adapter les caractéristiques de l’Audi e-tron selon sept profils en fonction de la situation de conduite, des conditions de la route ou des performances personnelles. Le système régit également la suspension pneumatique standard avec amortisseurs adaptatifs.

En résumé, Audi e-tron est conçu pour répondre à tous les besoins, et reste parfaitement adapté à une utilisation quotidienne mais aussi aux envies de longs voyages.