next

Le best-seller de la firme d’Ingolstadt revient avec une quatrième génération avant-gardiste, alliant élégance, confort et technologies de pointes. Portrait d’un modèle iconique, promis, comme ses devancières, à un grand succès.

Lancée en 1996, l’Audi A3 Sportback s’est vite imposée comme la reine des compactes haut de gamme, et la quatrième génération de ce modèle à succès de la célèbre marque allemande ne devrait pas déroger à la règle.

Dès le premier coup d’œil, la nouvelle Audi A3 Sportback séduit par sa ligne plus musclée et sculpturale que sa devancière. Elle affiche des proportions sportives et un tout nouveau relief sur son flanc concave, qui souligne l’allure dynamique de la compacte à cinq portes.

Avec des passages de roues expressifs et une ligne latérale continue, associée à la nouvelle calandre singleframe élargie à l’aspect nid d’abeille, l’Audi A3 Sportback présente une silhouette plus athlétique que jamais. Ses grandes entrées d’air angulaires et ses pare-chocs captivants, contribuent également au caractère sportif de la compacte haut de gamme.

Cerise sur le gâteau: l'Audi A3 Sportback est équipée de série de phares à LED. Cette technologie d’éclairage de pointe apporte confort visuel et sécurité en éclairant parfaitement la totalité de la chaussée. Les feux Audi full-LED en option, offrent quant à eux, encore plus de performance et visibilité.

Téléchargez ici la fiche technique.

Belle et séduisante à l’extérieur, la nouvelle Audi A3 Sportback impressionne tout autant à l’intérieur, grâce à une finition de haute volée, caractéristique de la marque aux anneaux.

Le siège sport avant en option, le tableau de bord orienté vers le conducteurs et la nouvelle console centrale, accentuent davantage l’aspect sportif général du véhicule.

La nouvelle Audi A3 Sportback accueille par ailleurs des équipements de pointe tels que l’Audi Digital Cockpit. Ce dernier, qui intègre un écran haute-résolution de 10,25 pouces, se présente comme un combiné d’instruments innovants, entièrement numérique, pour un affichage fonctionnel des informations selon les besoins du conducteur.

Quant à l’écran tactile couleur MMI de 10,1 pouces, qui trône au milieu de la planche de bord, il est plus facile à utiliser, même pendant le trajet. Il permet de contrôler de manière intuitive les fonctions telles que la navigation, les médias et les services de connexion.

Sur route, la nouvelle Audi A3 Sportback fait la parfaite synthèse entre sportivité et confort: agile et dynamique sur les routes de campagne sinueuses, mais aussi confortable sur les longues portions d’autoroute.

Pour le lancement au Maroc de la nouvelle Audi A3 Sportback, deux motorisations sont proposées: un quatre cylindres de 116 chevaux associé à une boîte manuelle à 6 rapports pour le moteur 30 TDI, et un quatre cylindres de 150 chevaux, associé à une boîte automatique S-Tronic à 7 rapports pour le 35 TDI. Peu gourmands, mais diablement efficaces, ces deux moteurs promettent une consommation très basse de 3,9 litres en cycle mixte.

Découvrez la nouvelle Audi A3 Sportback en cliquant ici.