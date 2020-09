Confort optimal, sportivité affirmée, et technologies dernier cri: la nouvelle Audi A7 Sportback est un concentré du savoir-faire de la marque aux anneaux. Le véhicule place la barre très haut pour la concurrence.

La nouvelle Audi A7 Sportback fascine dès le premier coup d’œil. Avec ses larges surfaces, ses bords aiguisés et ses lignes athlétiques tendues, l’A7 respire le dynamisme, quel que soit l’angle d’où on l’observe.

Avec sa carrosserie singulière, son design fuselé, et sa signature lumineuse futuriste, la nouvelle Audi A7 Sportback est l’ambassadrice d’un nouveau langage stylistique Audi, et réinvente le concept de GranTourismo.

Ses lignes sculpturales et sa signature lumineuse futuriste, ainsi que ses optiques étirées et ses lignes tendues, expriment une vision progressiste de la berline de luxe sportive.

Les projecteurs Audi Matrix LED HD procurent à la nouvelle Audi A7 Sportback une signature lumineuse unique. Composés de 12 segments lumineux alignés, les phares produisent un faisceau lumineux avant-gardiste reprenant le principe du langage binaire (0101) de la digitalisation.

La face avant accueille en outre une calandre hexagonale impressionnante, qui renforce le caractère agressif de cette luxueuse berline. A l’arrière, les lignes fuyantes de sa proue fuselée rappellent celles d’un yacht.

A bord: luxe, calme et volupté

A l’intérieur du véhicule, les changements par rapport à sa devancière sont encore plus spectaculaires, avec une finition d’une précision exemplaire et des matériaux de grande qualité, plaçant le curseur encore un peu plus haut pour la concurrence.

Malgré sa ligne de toit plongeante, l’Audi A7 Sportback offre aux passagers arrière un espace encore plus généreux et un confort exceptionnel, sans rien sacrifier du volume de coffre.

Grâce au pack d'éclairage d’ambiance, la couleur de l’intérieur peut être personnalisée. Un subtil jeu de lumière vient ainsi souligner les contours de l’habitacle pour créer une ambiance «lounge» et futuriste.

Le poste de conduite est entièrement tourné vers le conducteur et embarque les dernières avancées technologiques. Les deux écrans tactiles haute résolution de 10,1 et 8,6 pouces, qui peuvent être commandés du bout des doigts, se fondent harmonieusement dans le tableau de bord. L’écran supérieur permet d’utiliser les fonctionnalités d’«infodivertissement», tandis que l’écran inférieur donne accès aux réglages de la climatisation, aux fonctions de confort et à la saisie des textes. Ce nouveau système à commande digitale, baptisé MMI Touch, remplace le bouton rotatif et les boutons et commandes traditionnels du modèle.

Sur la route, la nouvelle A7 Sportback fait encore un peu plus la synthèse entre sportivité et confort: agile et dynamique sur les routes de campagne sinueuses, mais aussi confortable sur les longues portions d’autoroute. La transmission intégrale permanente «quattro» analyse en permanence les conditions de conduite et répartit le couple sur les deux essieux en fonction de la situation.

2 motorisations disponibles au Maroc

Pour sa commercialisation au Maroc, la nouvelle A7 Sportback bénéficie de nouveaux moteurs turbo-diesel: un quatre cylindres pour la 40 TDI et un V6 pour la 50 TDI.

Le modèle A7 40 TDI se décline en deux niveaux de finitions, Business Line et S-Line. Le moteur de 2 litres développe une puissance de 204 chevaux, et une consommation mixte de 4,7 litres pour 100 km. Plus économe est moins énergivore, les émissions de CO2 sont contenues entre 122 et 127 g/km.

La version A7 50 TDI embarque quant à elle sous le capot un moteur 3 litres développant 286 chevaux. Il est associé à une boite automatique Triptonic à 8 rapports, et expédie le 0 à 100 km /h en 5.7 secondes. Pour cette version, deux niveaux de finitions sont proposés au Maroc, à savoir la finition S-Line et la finition Sport S.

La version A7 40 TDI démarre à 770.000 dirhams, tandis que pour la version A7 50 TDI, les prix débutent à partir de 970.000 dirhams.

