Tourisme: opération séduction de l’ONMT auprès des professionnels chinois

Pour la première fois, l’Office national marocain du tourisme (ONMT), accompagné d’une délégation d’opérateurs marocains, a participé à l’ITB China, l’un des plus importants salons réservés aux professionnels du tourisme en Chine, qui s’est tenu du 27 au 29 mai à Shanghai.

«L’Office a profité de ce salon pour renouveler les partenariats qui le lient à ses principaux partenaires, notamment le géant chinois du voyage CTrip. Il s’est également lié avec JZL et NiceTour, deux des plus grands tour-opérateurs de la région de Guangzhou et Shenzhen. Plusieurs autres partenariats sont en pourparlers avec les grands voyagistes de la région de Pékin, notamment CYTS, CTG et HCG», indique l’Office dans un communiqué.

Appuyés par l’ONMT, les opérateurs marocains, agents de voyages et hôteliers, ont quant à eux entamé des contacts avec leurs homologues chinois pour mettre en place les jalons d’une coopération commerciale.

La Chine, premier pourvoyeur de touristes dans le monde

Selon l’Office, le marché chinois connaît une croissance fulgurante, offrant des perspectives de développement exceptionnelles. Mieux, le touriste chinois dépense en moyenne presque deux fois plus durant son séjour qu’un touriste américain. D’où la volonté de l’ONMT de démarcher les grands prescripteurs de voyage locaux et de les associer à sa stratégie «Light in Action». Avec comme objectif, à terme, d’accueillir près d’un demi-million de touristes chinois par an, précise l’ONMT.

Campagnes promotionnelles, marketing et «éductours» sont également au programme des actions de l’ONMT pour renforcer l’engouement des touristes chinois pour le Maroc. Avec une population de 1,4 milliard d’habitants, dont 150 millions sillonnent chaque année le monde, la Chine, premier pourvoyeur de touristes dans le monde, constitue un marché à fort potentiel pour le secteur du tourisme marocain.