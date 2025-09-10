Dès l’arrivée, l’architecture mauresque et les volumes lumineux plongent les visiteurs dans une atmosphère élégante et apaisante. Les chambres et suites, inspirées de l’esthétique locale et ponctuées de touches contemporaines, offrent un confort absolu: salles de bains aux zelliges faits main, coins salon cosy, Smart TV interactive, peignoirs et slippers… De quoi se sentir comme à la maison, en mieux.

Jaal, l’experience Riad Resort à Marrakech.

L’expérience se poursuit à travers une offre culinaire riche et variée. Le Terraz célèbre la cuisine marocaine dans une version raffinée et authentique, tandis que le O2 Pool Snacking Bar propose des pauses gourmandes et des assiettes solaires au bord de l’eau. Le matin, L’Atelier accueille les hôtes autour d’un généreux buffet, idéal pour bien commencer la journée. The Cat transporte quant à lui vers les rivages méditerranéens, et enfin The Stay, bar anglais, élégant et convivial, invite à prolonger la soirée autour d’un cocktail ou d’un dernier verre.

Le bien-être occupe une place centrale avec Le BOWE, vaste espace de 3.000 m² dédié à la détente et à la remise en forme. Spa, hammam traditionnel, piscine intérieure chauffée, jacuzzi, dojo de yoga, espace cardio, musculation, boxe et cross-fit s’accompagnent d’un terrain de paddle tennis pour les plus sportifs. À l’extérieur, une piscine de 800 m² baignée de soleil devient le lieu privilégié pour prendre des couleurs.

Pour enrichir le séjour, JAAL propose également des ateliers créatifs tels que la peinture ou la broderie, ainsi que des résidences d’artistes qui offrent une parenthèse culturelle et sensorielle unique.

JAAL Riad Resort s’impose comme la destination idéale pour un séjour où l’on peut tout faire : se détendre, se restaurer, se divertir, se ressourcer, sans jamais quitter l’hôtel.