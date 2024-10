Des sensations fortes aux trésors cachés de la nature... Dakhla, l’aventure grandeur nature

Destination de choix pour les amateurs de nature et d'aventure, Dakhla séduit par ses plages, ses sites historiques et son atmosphère authentique, loin des sentiers battus. (S.Bouaamoud/Le360)

Imaginez un lieu où le sable fin du désert se fond délicatement dans les eaux miroitantes de l’océan Atlantique. C’est à Dakhla que ce tableau saisissant prend vie. Une échappée belle pour ceux qui cherchent à renouer avec la nature dans son état le plus pur.

«Il y a tant à découvrir à Dakhla», confie d’emblée Dahi Khattat, secrétaire général du Conseil régional du tourisme de Dakhla Oued Eddahab. «Nos visiteurs sont séduits par nos monuments historiques, notamment l’église catholique Notre-Dame du Mont Carmel. Un véritable patrimoine matériel dans le respect des valeurs de coexistence et de tolérance que prône le Maroc. Sans oublier les plages qui s’étendent à perte de vue».

Des plages où l’on peut pratiquer le kitesurf, se prélasser au soleil ou simplement admirer l’horizon infini. C’est cette nature sauvage qui fait toute la magie de Dakhla. Stéphanie, une touriste venue de France, est conquise: «J’ai découvert Dakhla en regardant des émissions sur les sports extrêmes. Le côté sauvage m’a tout de suite fascinée. Je trouvais ça incroyable, ces vastes espaces et cette sensation de liberté. Quand l’opportunité de venir s’est présentée, je n’ai pas hésité une seconde: hop, c’était parti! Et aucun regret. C’est 100% nature, un cadre exceptionnel qui offre un dépaysement total. C’était une très belle découverte, bien au-delà de mes attentes.»

Mais Dakhla ne se résume pas qu’aux sensations fortes. Les guides locaux proposent également des circuits écotouristiques à la découverte de sites d’une beauté insoupçonnée, comme la Sebkhet Imlily, une étendue désertique parsemée de poches d’eau salée. «Des poissons, tels que le tilapia guineensis, vivent dans ces mares naturelles», explique un guide local.

Ce site, s’étendant sur 13 km de longueur et 2,5 km de largeur, abrite plus de 160 poches d’eau permanentes. Une salinité allant de 24 à 350 g/l et des profondeurs de 4,6 mètres ont permis à cet écosystème singulier de se développer, regroupant poissons, plantes et espèces rares d’oiseaux.

Un autre point fort de la région est la Dune blanche, une formation de sable fin émergeant au bord de la lagune de Dakhla. «C’est l’une des attractions les plus spectaculaires. La montée de cette dune offre une vue panoramique à couper le souffle sur la lagune. Et pour ceux à la recherche de détente, les sources thermales de la région, connues pour leur teneur en soufre, offrent des vertus thérapeutiques reconnues. Un arrêt bienvenu après une journée d’aventure au cœur des paysages grandioses de Dakhla», conclut le guide.