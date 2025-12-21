Tambours, couleurs et rythmes d’Afrique... Tanger en fête avant le coup d’envoi de la CAN

Tambours, chants, costumes traditionnels et pas de danse ont envahi, samedi soir, les artères et les places emblématiques de Tanger, offrant aux habitants et visiteurs un spectacle africain grandeur nature.

Les formations musicales et folkloriques venues notamment du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana, ainsi que des groupes représentant la Côte d’Ivoire et Madagascar, ont présenté des danses et des performances artistiques sur la scène installée à la place Bab El Marsa, à proximité du port de Tanger Ville. Leurs prestations ont mis en valeur la richesse des rythmes, des costumes et des expressions culturelles propres à chaque pays.

Le cortège festif a ensuite sillonné plusieurs artères et lieux emblématiques de la ville, depuis la place Faro, connue pour le mur des Canons, en passant par l’avenue de la Liberté, la place du 9 Avril, les quartiers de Souk Dakhil et des bijoutiers, avant de rejoindre Dar El Baroud, au cœur de la médina.

Tout au long du parcours, un public nombreux composé d’habitants, de touristes et de visiteurs occasionnels s’est massé pour assister aux différentes animations.