Tambours, couleurs et rythmes d’Afrique... Tanger en fête avant le coup d’envoi de la CAN

Tanger a célébré hier soir la diversité culturelle africaine à travers un carnaval haut en couleur. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 21/12/2025 à 14h20

VidéoTanger a célébré hier soir la diversité culturelle africaine à travers un carnaval haut en couleur. Un événement festif qui a transformé les rues de la cité du Détroit en une scène vivante de danses, de musiques et de traditions venues des quatre coins du continent. Les images.

Tambours, chants, costumes traditionnels et pas de danse ont envahi, samedi soir, les artères et les places emblématiques de Tanger, offrant aux habitants et visiteurs un spectacle africain grandeur nature.

Les formations musicales et folkloriques venues notamment du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana, ainsi que des groupes représentant la Côte d’Ivoire et Madagascar, ont présenté des danses et des performances artistiques sur la scène installée à la place Bab El Marsa, à proximité du port de Tanger Ville. Leurs prestations ont mis en valeur la richesse des rythmes, des costumes et des expressions culturelles propres à chaque pays.

Le cortège festif a ensuite sillonné plusieurs artères et lieux emblématiques de la ville, depuis la place Faro, connue pour le mur des Canons, en passant par l’avenue de la Liberté, la place du 9 Avril, les quartiers de Souk Dakhil et des bijoutiers, avant de rejoindre Dar El Baroud, au cœur de la médina.

Tout au long du parcours, un public nombreux composé d’habitants, de touristes et de visiteurs occasionnels s’est massé pour assister aux différentes animations.

#CAN 2025#carnaval#fête#Tanger

