SNRT: la voie balisée pour la création de quatre chaînes de sports «Arryadia»

La voie est désormais balisée juridiquement pour la création de quatre nouvelles chaînes de télévision publiques thématiques dédiées aux sports, «Arryadia 1», «Arryadia 2», «Arryadia 3» et «Arryadia 4».

Le décret n° 2.24.1144 (daté de 23 janvier 2025) complétant le cahier des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), qui prévoit leur lancement, a été publié au dernier Bulletin officiel (n° 7378 du 13 février 2025). Elles seront diffusées 24h/24, par satellite ou par tout autre mode technique.

Chacune de ces chaînes sportives, qui s’ajouteront à la chaîne principale «Arryadia», est considérée comme le lancement d’un nouveau service de télévision diffusé simultanément et entièrement, note le décret.

Lire aussi : SNRT: lancement de quatre nouvelles chaînes sportives

«Afin de remplir ses obligations en matière de retransmission en direct des compétitions et événements sportifs nationaux et internationaux, chacune de ces chaînes devra, chaque fois que nécessaire, couvrir ou retransmettre en direct les compétitions sportives nationales de toute nature, ainsi que les événements, matchs et rassemblements sportifs internationaux dont la SNRT a obtenu les droits de diffusion ou auxquels participent des clubs et des équipes nationales», est-il précisé.

Renforcement de l’offre médiatique dédiée aux sports

Elles sont autorisées à diffuser des spots publicitaires et à sponsoriser leurs programmes sur une base non cumulative avec la chaîne principale «Arryadia», tout en respectant les conditions stipulées dans le cahier des charges.

Ces nouvelles chaînes devront, une fois créées, renforcer l’offre médiatique nationale dédiée aux sports, de manière à accompagner le momentum que vivra le Maroc avec de nombreuses échéances. Le pays accueillera, en effet, deux éditions de la CAN féminine, du 5 au 26 juillet 2025, la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cinq éditions de la Coupe du monde féminine U17, avant l’apothéose de la Coupe du monde 2030 coorganisée avec l’Espagne et le Portugal.