L’École française internationale de Casablanca organise la 2ème édition des Olympiades handisport

L’École française internationale (EFI) de Casablanca organise, du 6 au 10 mars 2023, la 2ème édition des Olympiades handisport, un événement sportif mais aussi de sensibilisation. Durant cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique (SOP), les élèves de l’EFI accueilleront des élèves en situation de handicap pour deux journées sportives.

«L’objectif principal des Olympiades handisport est de partager avec les élèves de l’EFI les difficultés que peuvent vivre nos concitoyens ayant des handicaps visibles ou non visibles à travers le focus du sport», explique Cyrille Loffroy, chef d’établissement à l’EFI, pour Le360.

Cette deuxième édition des Olympiades handisport est parrainée par Perle Bouge, rameuse d’aviron handisport française, médaillée d’argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, de bronze à ceux de Rio en 2016, et d’or aux Championnats du monde en 2018.

L’événement accueille 409 enfants: 125 élèves de CE2, 130 élèves de CM2, 100 élèves de 5e et 22 élèves de 2e de l’EFI, ainsi que 16 enfants sourds issus de l’association «AMES» et 16 enfants en situation de handicap issus de l’association «Al Mostaqbal».

Durant cette manifestation, dans laquelle sont également impliqués 5 enseignants de l’EFI et 10 encadrants travaillant dans le milieu associatif, 16 équipes de 4 enfants (deux valides et deux non valides) se retrouveront autour de 8 activités sportives où la collaboration sera le maître-mot. «L’idée n’est pas de faire une compétition en tant que telle, c’est vraiment d’apprendre à vivre ensemble», précise Cyrille Loffroy.

Les Olympiades handisport visent indirectement tous les élèves de l’EFI, soit plus de 1.400 jeunes, ainsi que toute la communauté éducative de l’école, notamment les parents, personnels de l’établissement, partenaires et prestataires réguliers de l’EFI. «Notre objectif est de donner aux enfants la possibilité de côtoyer des personnes qu’ils ne voient pas forcément tous les jours et de voir que malgré les difficultés, on peut relever des challenges de très haut niveau et parvenir à réaliser l’ensemble de nos rêves», fait savoir Cyrille Loffroy.

Selon le chef d’établissement, l’EFI ambitionne aussi de «mettre le focus sur les difficultés que peuvent vivre les personnes en situation de handicap, notamment en termes de mobilité et d’accessibilité, pour permettre aux enfants de comprendre, mais aussi de diffuser auprès de leurs proches des paroles qui sont aussi celles de la compréhension et de l’insertion de toutes ces personnes».

Il convient de souligner que la Semaine olympique et paralympique (SOP), reconduite chaque année jusqu’à l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, s’assigne comme objectifs d’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (mathématiques, sciences de la vie et de la terre, arts plastiques, etc.), de sensibiliser aux valeurs de l’olympisme en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à disposition, de faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves en collaboration avec le mouvement sportif, et de changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des parasports et en intégrant des rencontres sportives de parasports.