La FRMB dévoile sa feuille de route pour relancer le basket-ball marocain

La nouvelle direction de la Fédération royale marocaine de basket-ball (FRMB), récemment installée, a réaffirmé son ambition de restructurer ce sport à travers une stratégie axée sur la formation et la dynamisation des championnats nationaux.

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Salé, le président Driss Chraibi a résumé en deux axes la philosophie de ce changement: le professionnalisme dans l’action et la volonté de faire passer le nombre de licenciés de 10.000 à 50.000. «Je veux mettre fin à l’amateurisme», a-t-il lancé devant son staff.

Il a d’abord reconnu avoir hérité d’une fédération exsangue, dépourvue de «mémoire, d’archives et de documents», avant de promettre une relance structurelle et durable d’un basket-ball national classé à la 116ème place mondiale. «Le nerf de la guerre, c’est l’argent», a-t-il affirmé, annonçant l’intention de doubler le budget annuel de la fédération, de 13 à 25 millions de dirhams, grâce notamment au sponsoring.

Sur le plan sportif, le président a annoncé le lancement du championnat national de première division à partir de la semaine du 3 octobre 2026, prélude à la création d’une Ligue professionnelle prévue un an plus tard. «Il faut professionnaliser notre écosystème pour atteindre la performance», a-t-il insisté, soulignant l’urgence de former cadres, entraîneurs, administratifs et sélections de jeunes, masculines comme féminines.

À ses côtés, Abderraouf Bentaleb, secrétaire général de la FRMB, Driss Chraibi a également présenté le nouveau directeur technique national, l’Espagnol Ricard Casas, ancien sélectionneur en Espagne et dans les pays du Golfe, assisté de l’entraîneur marocain Abdelaziz Qarouach. «Je suis porteur d’un projet, d’une ambition courageuse pour le basket-ball marocain», a déclaré Ricard Casas.

En clôture, le président a promis de tout mettre en œuvre pour concrétiser un Centre national de formation de basket-ball, véritable pépinière destinée à hisser ce sport à un haut niveau, national et international.