Fathallah Oualalou: «L'épopée de l’équipe de football est un événement géopolitique majeur en faveur du Maroc et du Sud»

Les Lions de l'Atlas, heureux, posent tous ensemble juste après leur qualification à la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar, le 10 décembre 2022.

© Copyright : DR

«L’épopée de l’équipe marocaine de football: un événement géopolitique majeur en faveur du Maroc et du Sud» est l’intitulé d’un policy brief signé par l’économiste et Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), Fathallah Oualalou.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport