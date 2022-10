Coupe de la CAF: où et quand suivre le tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel?

Une cérémonie du tirage au sort de la CAF (photo d’illustration).

Ce mardi 18 octobre, au Caire en Egypte, aura lieu le tirage au sort du tour additionnel décisif et qualificatif pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2022-2023, avec la participation de la RS Berkane et de l’AS FAF. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette cérémonie en direct.

